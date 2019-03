ന്യൂഡല്‍ഹി: പൊതു തിരഞ്ഞെടുപ്പിന് മുന്നോടിയായി മേം ഭി ചൗക്കീദാര്‍ എന്ന പുതിയ പ്രചരണ തന്ത്രവുമായി ബിജെപി രംഗത്ത്. കോണ്‍ഗ്രസ് ഉയര്‍ത്തിയ ചൗക്കീദാര്‍ ചോര്‍ ഹൈ എന്ന പ്രചാരണത്തിന് എതിരെയാണ് ബിജെപിയുടെ പുതിയ പരിപാടി.

പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി തന്റെ ട്വിറ്ററിലൂടെ ശനിയാഴ്ച രാവിലെയാണ് 'മേം ഭി ചൗക്കീദാര്‍' എന്ന ടാഗ് ലൈനോടെ വീഡിയോ പോസ്റ്റ് ചെയ്തത്. പുതിയ പ്രചരണവീഡിയോ കോണ്‍ഗ്രസിന്റെ ആരോപണങ്ങള്‍ കാറ്റില്‍ പറത്തുമെന്നാണ് ബിജെപിയുടെ കണക്കുകൂട്ടല്‍.

'സാമൂഹത്തിലെ അഴിമതിയും തിന്മയുംതുടച്ചു നീക്കാന്‍ പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്ന ഓരോ വ്യക്തിയും രാജ്യപുരോഗതിക്കായി കഠിനനമായി പരിശ്രമിക്കുന്ന ഓരോരുത്തരും ചൗക്കീദാറാണ്(കാവല്‍ക്കാരന്‍). നിങ്ങളുടെ കാവല്‍ക്കാരനായ ഞാന്‍ രാജ്യസേവനത്തിനായി ശക്തനായി നിലകൊള്ളുന്നു. ഞാന്‍ ഒറ്റയ്ക്കല്ല. ഇന്ന് ഓരോ ഇന്ത്യാക്കാരനും താനൊരു ചൗക്കീദാറെന്ന് പറയുന്നു'. മോദി ട്വീറ്റ് ചെയ്തു.

Your Chowkidar is standing firm & serving the nation.



But, I am not alone.



Everyone who is fighting corruption, dirt, social evils is a Chowkidar.



Everyone working hard for the progress of India is a Chowkidar.



Today, every Indian is saying-#MainBhiChowkidar