വാഷിങ്ടണ്‍: ക്വാഡ് രാജ്യങ്ങളുടെ പ്രഥമ ഓണ്‍ലൈന്‍ ഉച്ചകോടിയില്‍ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി പങ്കെടുക്കും. യു.എസ്. പ്രസിഡന്റ് ജോ ബൈഡനും ഉച്ചകോടിയില്‍ പങ്കെടുക്കും. എന്നാല്‍ ഇരു നേതാക്കളും തമ്മില്‍ പ്രത്യേകം ചര്‍ച്ചകള്‍ നടത്തുമോ എന്ന കാര്യം വ്യക്തമല്ല.

മോദിയും ബൈഡനും തമ്മില്‍ നേരത്തെ രണ്ട് വട്ടം ടെലിഫോണില്‍ ചര്‍ച്ചകള്‍ നടത്തിയിരുന്നു. ജോ ബൈഡൻ പ്രസിഡന്റായി തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട ഉടനെയാണ് ഇരുവരും തമ്മില്‍ അവസാനമായി സംസാരിച്ചത്.

ഓണ്‍ലൈനില്‍ നടക്കുന്ന ഉച്ചകോടിയില്‍ ഇന്തോ-പസഫിക് മേഖലയിലെ സഹകരണവും കോവിഡ് -19 മഹാമാരി അടക്കമുള്ള വിഷയങ്ങള്‍ ചര്‍ച്ചയായേക്കുമെന്നാണ് വിവരം. ഓസ്‌ട്രേലിയന്‍ പ്രധാനമന്ത്രി സ്‌കോട്ട് മോറിസണ്‍, ജപ്പാന്‍ പ്രധാനമന്ത്രി യോഷിഹിതെ സുഗ എന്നിവരും യോഗത്തിന്റെ ഭാഗമാകും.

ഇന്തോ- പസഫിക് മേഖലയില്‍ ചൈനയെ പ്രതിരോധിക്കാനായി ജപ്പാന്‍, ഇന്ത്യ, ഓസ്‌ട്രേലിയ, യു.എസ്. രാജ്യങ്ങള്‍ രൂപം നല്‍കിയ കൂട്ടായ്മയാണ് ക്വാഡ്.

