ന്യൂഡല്‍ഹി; കോണ്‍ഗ്രസ് അധ്യക്ഷന്‍ രാഹുല്‍ ഗാന്ധിയേയും സഹോദരി പ്രിയങ്ക ഗാന്ധിയേയും രാവണനും ശൂര്‍പ്പണകയുമാക്കി ബി.ജെ.പി നേതാവ് സുരേന്ദ്ര സിങ്. പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി രാമനാണെന്നും ജനാധിപത്യ വിശ്വാസികള്‍ രാവണനും ശൂര്‍പ്പണകയ്ക്കുമെതിരെ പോരാടണമെന്നും യു.പിയില്‍ നിന്നുള്ള ബി.ജെ.പി എം.എല്‍.എ കൂടിയായ സുരേന്ദ്ര സിംങ് പറഞ്ഞു.

കഴിഞ്ഞ ദിവസം രാഹുല്‍ ഗാന്ധിയെ രാമനോട് സാദൃശ്യപ്പെടുത്തി പട്‌നയില്‍ പോസ്റ്ററുകള്‍ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടിരുന്നു. തുടര്‍ന്നാണ് പ്രസ്താവനയുമായി സുരേന്ദ്ര സിംങ് രംഗത്തെത്തിയത്. രാവണന്‍ ശൂര്‍പ്പണകയെ ആദ്യം രാമന്റെയടുത്ത് അയച്ചത് പോലെയാണ് രാഹുല്‍ഗാന്ധി പ്രിയങ്കയെ യു.പിയിലേക്ക് അയച്ചത്. ഇത് തിരിച്ചറിയണമെന്നും സുരേന്ദ്ര സിങ് ആവശ്യപ്പെട്ടു.

ലോക്‌സഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പില്‍ ഭരണ ചക്രം എങ്ങോട്ട് തിരിക്കണം എന്ന് തീരുമാനിക്കുന്നത് യു.പിയിലെ സീറ്റുകളായിരിക്കും. ഇത് മുന്നില്‍ കണ്ട് പ്രിയങ്ക ഗാന്ധിയെ യു.പിയുടെ ചുമതലയുള്ള എ.ഐ.സി.സി ജനറല്‍ സെക്രട്ടറിയായും നിയമിച്ചിരുന്നു. ഇത് വലിയ സ്വാധീനമുണ്ടാക്കുമെന്ന ചര്‍ച്ച നടക്കുന്നതിനിടെയാണ് രാഹുല്‍ ഗാന്ധിയേയും പ്രിയങ്കയേയും അധിക്ഷേപിച്ച് കൊണ്ട് സുരേന്ദ്ര സിംങ് രംഗത്തെത്തിയത്.

