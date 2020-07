ന്യൂഡൽഹി: യുദ്ധമുഖം സന്ദർശിക്കുന്ന ആദ്യത്തെ പ്രധാനമന്ത്രിയല്ല നരേന്ദ്ര മോദിയെന്ന് മുന്‍ പ്രതിരോധമന്ത്രിയും കോണ്‍ഗ്രസ് നേതാവുമായ എ.കെ.ആന്റണി. കഴിഞ്ഞ ദിവസം ലഡാക്കിലെ അതിർത്തിമേഖലയിലേക്ക് അപ്രതീക്ഷിതമായി പ്രധാനമന്ത്രി നടത്തിയ സന്ദർശനത്തെ കുറിച്ച് ഔട്ട്ലുക്കിന് നൽകിയ അഭിമുഖത്തിൽ സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു ആന്റണി.

പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ സന്ദർശനം സൈനികരുടെ ആത്മവീര്യം കൂട്ടുമെന്നതിൽ സംശയമില്ലെന്നും ആന്റണി അഭിപ്രായപ്പെട്ടു.യുദ്ധസമയത്തോ സമാനസാഹചര്യത്തിലോ സൈനികരെ പ്രദേശത്ത് സന്ദർശനം നടത്തുന്ന ആദ്യ പ്രധാനമന്ത്രിയല്ല മോദി. 1962-ൽ ഇന്ത്യ-ചൈന യുദ്ധം നടക്കുമ്പോൾ ഇന്ത്യയുടെ ആദ്യ പ്രധാനമന്ത്രിയായ ജവഹർലാൽ നെഹ്റു സൈനികരെ സന്ദർശിച്ചിട്ടുണ്ട്. 1965-ൽ ഇന്ത്യ-പാക് യുദ്ധം നടക്കുന്ന സമയത്ത് പ്രധാനമന്ത്രിയായിരുന്ന ലാൽ ബഹാദൂർ ശാസ്ത്രി യുദ്ധമുഖത്തെത്തി സൈനികരെ സന്ദർശിച്ചിരുന്നു. 1971-ലെ യുദ്ധസമയത്ത് പ്രധാനമന്ത്രി ഇന്ദിര ഗാന്ധിയും സൈനികരെ സന്ദർശിക്കുകയും അവരെ അഭിസംബോധന ചെയ്യുകയും ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്.

പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ മുന്നിലുളള യഥാർഥ വെല്ലുവിളി അതിർത്തിയിലെ സ്ഥിതി പുനഃസ്ഥാപിക്കുകയും ചൈന കൈയടക്കിയ ഭൂപ്രദേശം തിരിച്ചെടുക്കുക എന്നുളളതുമാണെന്നും ആന്റണി പറഞ്ഞു. 1962-ലെ ഇന്ത്യയല്ല നിലവിലെ ഇന്ത്യയെന്നും സൈന്യം കരുത്താർജിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും മുൻ പ്രതിരോധമന്ത്രി എന്ന നിലയിൽ തനിക്ക് പറയാൻ സാധിക്കും. ലോകത്തെ തന്നെ ഏറ്റവും മികച്ച സായുധസേനയാണ് ഇന്ത്യയുടേതെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

