ന്യൂഡല്‍ഹി: പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി മനുഷ്യരുടെ മാത്രമല്ല ദേവന്മാരുടെയും നേതാവാണെന്നാണ് കോണ്‍ഗ്രസ് പറയുന്നതെന്ന് ബിജെപി അധ്യക്ഷന്‍ ജെ.പി നഡ്ഡ. കോണ്‍ഗ്രസ് നേതാവ് രാഹുല്‍ഗാന്ധി മോദിക്കെതിരെ രൂക്ഷ വിമര്‍ശം ഉന്നയിച്ചതിന് പിന്നാലെയാണ് നഡ്ഡയുടെ പരാമര്‍ശം.

'ദൈവം പോലും നിങ്ങള്‍ക്ക് (കോണ്‍ഗ്രസിന്) ഒപ്പമില്ല. നരേന്ദ്ര മോദി സുരേന്ദര്‍ മോദിയാണെന്ന് നിങ്ങള്‍ പറയുന്നു. അതിനര്‍ഥം മോദി ജനങ്ങളുടെ മാത്രമല്ല, ദേവന്മാരുടെയും നേതാവാണെന്നാണ്. ദേവന്മാരുടെ ഭാഷ നിങ്ങള്‍ മനസിലാക്കണം' - ഉത്തര്‍പ്രദേശ് ജന്‍ സംവാദ് വെര്‍ച്വല്‍ റാലിയെ അഭിസംബോധന ചെയ്യവെ ജെ.പി നഡ്ഡ പറഞ്ഞു.

പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി യഥാര്‍ഥത്തില്‍ 'സറണ്ടര്‍ മോദി'യാണെന്ന് രാഹുല്‍ഗാന്ധി നേരത്തെ ട്വിറ്ററിലൂടെ പരിഹസിച്ചിരുന്നു. ചൈനയ്‌ക്കെതിരെ ഇന്ത്യ ശക്തമായ നിലപാട് സ്വീകരിക്കുന്നില്ലെന്ന് ആരോപിക്കുന്ന ജപ്പാന്‍ ടൈംസിന്റെ വാര്‍ത്ത ട്വിറ്ററില്‍ പങ്കുവച്ചുകൊണ്ടായിരുന്നു രാഹുലിന്റെ പരിഹാസം. ഇതിനാണ് ജെ.പി നഡ്ഡ മറുപടി നല്‍കിയത്.

പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദിയുടെ നേതൃത്വത്തില്‍ രാജ്യത്തിന്റെ ഓരോ ഇഞ്ച് ഭൂമിയും സുരക്ഷിതമാണെന്ന് ജനങ്ങള്‍ക്ക് ഉറപ്പു നല്‍കുന്നുവെന്ന് നഡ്ഡ പറഞ്ഞു. കോണ്‍ഗ്രസ് പാര്‍ട്ടി സൈന്യത്തിന്റെ ആത്മവീര്യം കെടുത്തുകയാണ്. അവര്‍ ഭരിച്ചിരുന്ന കാലത്ത് ചൈന രാജ്യത്തിന്റെ എത്ര ഭൂപ്രദേശങ്ങള്‍ കൈയേറിയെന്ന് ഞങ്ങള്‍ ചോദിക്കുന്നില്ല. ബിജെപി ദീര്‍ഘകാലം പ്രതിപക്ഷത്തിരുന്ന പാര്‍ട്ടിയാണ്. പ്രതിപക്ഷത്തിന്റെ ദൗത്യം എന്താണെന്ന് മനസിലാക്കാന്‍ കോണ്‍ഗ്രസ് ബിജെപിയില്‍നിന്ന് പരിശീലനം നേടണം.

#WATCH Even God is not with you (Congress) now. You say - 'Narendra Modi is Surender Modi' that means you are saying that Modi ji is not only the leader of humans but also of Gods. You should understand the language of God: BJP President JP Nadda at 'UP Jan Samvad' virtual rally pic.twitter.com/3Q2M4S8euV