മണാലി: സമുദ്രനിരപ്പില്‍നിന്ന് ഏറ്റവും ഉയരത്തിലുള്ള ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും ദൈര്‍ഘ്യമേറിയ തുരങ്കമായ അടല്‍ തുരങ്കപാത പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. പ്രതിരോധമന്ത്രി രാജ്‌നാഥ് സിങ്, ഹിമാചല്‍ മുഖ്യമന്ത്രി ജയ്‌റാം താക്കൂര്‍ അടക്കമുള്ളവര്‍ കോവിഡ് പ്രോട്ടോക്കോള്‍ പാലിച്ചുള്ള ഉദ്ഘാടന ചടങ്ങില്‍ പങ്കെടുത്തു.

ഹിമാചല്‍ പ്രദേശിലെ മണാലി-ലേ ഹൈവേയില്‍ 9.02 കിലോമീറ്റര്‍ നീളമുള്ള തുരങ്കം സമുദ്രനിരപ്പില്‍നിന്ന് 3000 മീറ്റര്‍ ഉയരത്തിലാണ് നിര്‍മ്മിച്ചിരിക്കുന്നത്. 10 വര്‍ഷമെടുത്താണ് തുരങ്കത്തിന്റെ നിര്‍മ്മാണ പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ പൂര്‍ത്തിയാക്കിയത്.

തുരങ്കപാത യാഥാര്‍ഥ്യമായതോടെ മണാലി-ലേ യാത്രാ ദൂരം 46 കിലോമീറ്റര്‍ കുറയ്ക്കുകയും യാത്രാസമയം അഞ്ച് മണിക്കൂര്‍ കുറയുകയും ചെയ്യും. മണാലി-ലഡാക്ക് ദേശീയപാതയില്‍ റോഹ്തങ് ചുരത്തിലെ മഞ്ഞു മലകള്‍ക്കടിയിലൂടെയാണ് അടല്‍ ടണല്‍ നിര്‍മിച്ചിരിക്കുന്നത്. മഞ്ഞുകാലത്ത് ആറു മാസത്തോളം അടഞ്ഞു കിടക്കുന്ന റോഹ്തങ് ചുരം ഒഴിവാക്കി അടല്‍ ടണല്‍ വഴി യാത്രചെയ്യാം.

#Replug | PM Modi to to inaugurate Atal Tunnel (formerly called Rohtang Tunnel) today.



It is the world's longest highway tunnel (at 10,000 feet) & will connect Manali & Leh#CNBCTV18Archives pic.twitter.com/Uqm7XJkNav — CNBC-TV18 (@CNBCTV18News) October 3, 2020

പല തരം ഗുണങ്ങളാണ് തുരങ്കം കൊണ്ട് രാജ്യത്തിനുണ്ടാവുക. രാജ്യത്തെ പ്രധാന സൈനിക പോസ്റ്റായ ലാഹോളിലേക്ക് ഇന്ത്യന്‍ സൈന്യത്തിന് ഏത് കാലാവസ്ഥയിലും പ്രവേശിക്കാനാവും എന്നതാണ് അതില്‍ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടത്. തുരങ്കപാത തുറന്നതിനുശേഷം അവിടേക്ക് സൈനികരെ വീണ്ടും എത്തിക്കുന്നതിനുള്ള ഒരു പ്രധാന റോഡായും തുരങ്കം മാറും.

അതിര്‍ത്തിയിലേക്ക് അടിയന്തരഘട്ടത്തില്‍ കൂടുതല്‍ യുദ്ധസാമഗ്രികള്‍ കാലതാമസം കൂടാതെ എത്തിക്കാന്‍ ഈ തുരങ്കം സഹായകമാകും. തുരങ്കത്തിനുള്ളില്‍ വാഹനങ്ങള്‍ക്ക് മണിക്കൂറില്‍ പരമാവധി 80 കിലോ മീറ്റര്‍ വേഗതയില്‍ സഞ്ചരിക്കാനാകും. പ്രതിദിനം 3,000 കാറുകളും 1,500 ട്രക്കുകളും തുരങ്കത്തിലൂടെ കടന്നുപോകുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്. അടിയന്തര ഘട്ടത്തില്‍ ഉപയോഗിക്കാനുള്ള തീപിടിത്തം ബാധിക്കാത്ത മറ്റൊരു സമാന്തര പാതയും തുരങ്കത്തിന്റെ ഭാഗമാണ്.

Atal tunnel has been opened. Marvelous work by BRO to complete this tunnel in a difficult landscape!! #AtalRohtangTunnel https://t.co/55BBfN8kSi — Athiswamy (@athitheboss) October 3, 2020

രണ്ടാമതായി ഇതിന്റെ ഗുണഫലം ലഭിക്കാന്‍ പോവുന്നത് സഞ്ചാരികള്‍ക്കാണ്. അധികം സഞ്ചാരികള്‍ എത്താതിരുന്ന ശൈത്യകാല ലക്ഷ്യസ്ഥാനങ്ങളിലേക്കുള്ള പാതകൂടിയാവും ഇത്. മാത്രമല്ല, ഹിമാചലിലെ പ്രശസ്തമായ ആദിവാസി ജില്ലയായ ലാഹോള്‍-സ്പിതി ശൈത്യകാലത്ത് ആളൊഴിഞ്ഞ നിലയിലാണ്. ഈ പ്രദേശത്ത് കനത്ത മഞ്ഞുവീഴ്ചയുണ്ട്. എന്നാല്‍ ഈ തുരങ്കം കനത്ത ശൈത്യകാലത്ത് ഈ ജില്ലകളെ ഹിമാചലിന്റെ മറ്റ് ഭാഗങ്ങളുമായി ബന്ധിപ്പിക്കും.

