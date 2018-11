ന്യൂഡല്‍ഹി: പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി ഇന്ന് കേദാര്‍നാഥ് സന്ദര്‍ശിക്കും. തുടര്‍ന്ന് പഞ്ചാബ് അതിര്‍ത്തിയില്‍ എത്തി സൈനികരോടൊപ്പം ദീപാവലി ആഘോഷിക്കും. 2017ല്‍ തറക്കല്ലിട്ട കേദാര്‍പുരി പുനര്‍നിര്‍മാണ പ്രൊജക്ടിന്റെ പുരോഗതിയും മോദി വിലയിരുത്തും.

രാവിലെ കേദാര്‍നാഥില്‍ രണ്ട് മണിക്കൂര്‍ ചെലവഴിക്കുന്ന പ്രധാനമന്ത്രി തുടര്‍ന്ന് പഞ്ചാബ് അതിർത്തിയിലേക്ക് വിമാനമാര്‍ഗം യാത്രയാകും. എന്നാല്‍ അതിർത്തിയിൽ ഏത് ഭാഗത്താണ് മോദി സന്ദര്‍ശനം നടത്തുക എന്ന കാര്യം പുറത്തുവിട്ടിട്ടില്ല. ജനങ്ങള്‍ക്ക് പ്രധാനമന്ത്രി ട്വിറ്ററിലൂടെ ദീപാവലി സന്ദേശവും നല്‍കിയിട്ടുണ്ട്.

दीपावली की सभी देशवासियों को हार्दिक बधाई। मेरी कामना है कि प्रकाश का यह पावन पर्व सबके जीवन में सुख, शांति एवं समृद्धि लेकर लाए।



Happy Diwali! May this festival bring happiness, good health and prosperity in everyone’s lives. May the power of good and brightness always prevail!