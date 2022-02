ഹൈദരാബാദ്: സംസ്ഥാനത്ത് ഔദ്യോഗിക സന്ദര്‍ശനത്തിന് എത്തിയ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദിയെ സ്വീകരിക്കാന്‍ തെലങ്കാന മുഖ്യമന്ത്രി കെ ചന്ദ്രശേഖര്‍ റാവു എത്താതിരുന്നതിനെതിരേ ബിജെപി. പ്രോട്ടോകോള്‍ ലംഘിച്ച ചന്ദ്രശേഖര റാവുവിന്റെ തീരുമാനം വിഡ്ഢിത്തവും നാണക്കേടുണ്ടാക്കുന്നതുമാണെന്ന് ബിജെപി സംസ്ഥാന ഘടകം പ്രതികരിച്ചു. മുഖ്യമന്ത്രി പതിവായി ഭരണഘടനയെ അപമാനിക്കുന്നുവെന്നും പ്രധാനമന്ത്രിയെ അവഹേളിച്ചെന്നും ബിജെപി ആരോപിച്ചു.

ഹൈദരാബാദില്‍ വിമാനമിറങ്ങിയ പ്രധാനമന്ത്രിയെ സ്വീകരിക്കാന്‍ മുഖ്യമന്ത്രി എത്തിയിരുന്നില്ല. ഗവര്‍ണര്‍ തമിലിസൈ സൗന്ദരരാജന്‍, കേന്ദ്ര ടൂറിസം മന്ത്രി ജി കിഷൻ റെഡ്ഡി, സംസ്ഥാന മന്ത്രി തലസനി ശ്രീനിവാസ് യാദവ് എന്നിവരാണ് മോദിയെ സ്വീകരിച്ചത്. ആരോഗ്യസ്ഥിതി മോശമായതിനാലാണ് വിമാനത്താവളത്തില്‍ എത്താതിരുന്നതെന്നും വൈകുന്നേരത്തെ പരിപാടിയില്‍ പങ്കെടുക്കുമെന്നും മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ഓഫീസ് അറിയിച്ചതായി പിടിഐ റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്യുന്നു. മുഖ്യമന്ത്രിക്ക് പകരമാണ് മൃഗ സംരക്ഷണ, ഫിഷറീസ് മന്ത്രി തലസനി ശ്രീനിവാസ് യാദവിനെ നിയോഗിച്ചതെന്നും പിടിഐ റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്യുന്നു.

കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളില്‍ ബിജെപി സര്‍ക്കാരിനേയും മോദിയേയും വിമര്‍ശിച്ച് ചന്ദ്രശേഖര റാവു രംഗത്തെത്തിയിരുന്നു. നിയമസഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പു പ്രചാരണത്തില്‍ മോദി ഓരോ വേഷം കെട്ടുകയാണെന്ന് റാവു പരിഹസിച്ചിരുന്നു. കേന്ദ്ര ബഡ്ജറ്റിനെതിരേയും രൂക്ഷ വിമര്‍ശനവുമായി തെലങ്കാന മുഖ്യമന്ത്രി രംഗത്തെത്തിയിരുന്നു. ഇതിന് പിന്നാലെയാണ് മോദിയുടെ സ്വീകരണച്ചടങ്ങിനും എത്താതിരുന്നത്.

ഇതു രണ്ടാം തവണയാണ് ഒരു സംസ്ഥാനത്തെ മുഖ്യമന്ത്രി പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദിയെ സ്വീകരിക്കാന്‍ വിമാനത്താവളത്തില്‍ എത്താതിരിക്കുന്നത്. നേരത്തെ ജനുവരിയില്‍ മോദിയുടെ സ്വീകരണച്ചടങ്ങ് പഞ്ചാബ് മുഖ്യമന്ത്രി ചരഞ്ജിത് സിങ് ചന്നി ഒഴിവാക്കിയിരുന്നു.

പട്ടഞ്ചെരുവിലുള്ള ഇന്റര്‍നാഷണല്‍ ക്രോപ്‌സ് റിസേര്‍ച്ച് ഇന്‍സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് (ഇക്രിസാറ്റ്) ക്യാമ്പസ് സന്ദര്‍ശിച്ച മോദി ഇന്‍സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിന്റെ 50-ാം വാര്‍ഷികാഘോഷങ്ങള്‍ക്ക് തുടക്കമിട്ടു. വൈകുന്നേരം അഞ്ചിന് ഹൈദരാബാദിലെ സമത്വ പ്രതിമ പ്രധാനമന്ത്രി രാഷ്ട്രത്തിന് സമര്‍പ്പിക്കും. പതിനൊന്നാം നൂറ്റാണ്ടില്‍ ജീവിച്ചിരുന്ന രാമാനുജാചാര്യയുടെ കൂറ്റന്‍ പ്രതിമയാണിത്.

പഞ്ചലോഹത്തില്‍ നിര്‍മിച്ച 216 അടി ഉയരമുള്ള പ്രതിമ ഭദ്ര വേദിയെന്ന ലൈബ്രറി കെട്ടിടത്തിന് മുകളിലാണ് സ്ഥാപിച്ചിരിക്കുന്നത്. 54 അടി ഉയരമുള്ള ഈ കെട്ടിടത്തില്‍ വേദ ഡിജിറ്റല്‍ ലൈബ്രറിയും ഗവേഷണ കേന്ദ്രവും രാമാനുജാചാര്യയുടെ നിരവധി കൃതികള്‍ വിശദീകരിക്കുന്ന ഒരു വിദ്യാഭ്യാസ ഗാലറി എന്നിവയുമുണ്ട്.

