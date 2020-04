ന്യൂഡല്‍ഹി: കോവിഡ് -19 പ്രതിസന്ധിയുടെ പശ്ചാത്തലത്തില്‍ സമ്പദ് വ്യവസ്ഥയ്ക്ക് ഉത്തേജനം നല്‍കുന്നതിനായുള്ള മാര്‍ഗങ്ങള്‍ ആലോചിക്കാന്‍ പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ നേതൃത്വത്തില്‍ ഉന്നതതല യോഗം ചേര്‍ന്നു.

ധനമന്ത്രി നിര്‍മല സീതാരാമന്‍, ആഭ്യന്തരമന്ത്രി അമിത് ഷാ, വ്യവസായ മന്ത്രി പീയുഷ് ഗോയല്‍, ധനകാര്യവകുപ്പ് സഹമന്ത്രി അനുരാഗ് താക്കൂര്‍ എന്നിവര്‍ക്കൊപ്പം ഉയര്‍ന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥരും യോഗത്തില്‍ പങ്കെടുത്തു.

ഇന്ത്യയിലേക്ക് കൂടുതല്‍ വിദേശ നിക്ഷേപം ആകര്‍ഷിക്കുക, പ്രാദേശിക നിക്ഷേപം പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുക തുടങ്ങിയ വിഷയങ്ങള്‍ യോഗത്തില്‍ ചര്‍ച്ചയായി. വിദേശ നിക്ഷേപകരെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള എല്ലാ നടപടികളും കേന്ദ്രസംസ്ഥാന സര്‍ക്കാരുകള്‍ കൈക്കൊള്ളണമെന്ന് യോഗത്തില്‍ പ്രധാനമന്ത്രി ആവശ്യപ്പെട്ടു.

രാജ്യത്തെ നിലവിലുള്ള വ്യവസായ മേഖലകളില്‍ കൂടുതല്‍ നിക്ഷേപം നടത്തുന്നതിനും കൂടുതല്‍ ധനസഹായം അനുവദിക്കുന്നതിനുമുള്ള ഒരു പദ്ധതി വികസിപ്പിക്കണമെന്നും ചര്‍ച്ച ചെയ്തതായി സര്‍ക്കാര്‍ വാര്‍ത്താക്കുറിപ്പില്‍ അറിയിച്ചു.

