ന്യൂഡല്‍ഹി: അന്താരാഷ്ട്ര വനിതാ ദിനത്തോടനുബന്ധിച്ച് പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി തന്റെ സോഷ്യല്‍ മീഡിയ അക്കൗണ്ടുകള്‍ 7 വനിതകള്‍ക്കായി നീക്കിവെച്ചു. ജീവിതത്തില്‍ വിജയികളായ വനിതകള്‍ക്കാണ് പ്രധാനമന്ത്രി തന്റെ അക്കൗണ്ടുകള്‍ മാറ്റിവെച്ചത്.



'അന്താരാഷ്ട്ര വനിതാദിനത്തിന് ആശംസകള്‍! സ്ത്രീശക്തിയുടെ ഉത്സാഹത്തിനും വിജയങ്ങള്‍ക്കും ഞങ്ങള്‍ അഭിവാദ്യം അര്‍പ്പിക്കുന്നു. കുറച്ച് ദിവസങ്ങള്‍ക്ക് മുമ്പ് പറഞ്ഞതുപോലെ, ഞാന്‍ സോഷ്യല്‍ മീഡിയ അക്കൗണ്ട് സൈന്‍ ഓഫ് ചെയ്യുന്നു. എന്റെ സോഷ്യല്‍ മീഡിയ അക്കൗണ്ടുകളിലൂടെ ദിവസം മുഴുവന്‍ വിജയം കൈവരിച്ച ഏഴ് വനിതകള്‍ അവരുടെ ജീവിത യാത്രകള്‍ പങ്കുവെക്കുകയും സംവദിക്കുകയും ചെയ്യും, ''പ്രധാനമന്ത്രി മോദി ട്വീറ്റ് ചെയ്തു.

Greetings on International Women’s Day! We salute the spirit and accomplishments of our Nari Shakti.

As I’d said a few days ago, I’m signing off. Through the day, seven women achievers will share their life journeys and perhaps interact with you through my social media accounts. — Narendra Modi (@narendramodi) March 8, 2020

രാജ്യത്തിന്റെ എല്ലാ ഭാഗങ്ങളിലും വിവിധ മേഖലകളില്‍ മികച്ച നേട്ടങ്ങള്‍ കൈവരിച്ച വനിതകള്‍ ഉണ്ട്. ഈ സ്ത്രീകള്‍ തങ്ങളുടേതായ മേഖലകളില്‍ മികച്ച പ്രവര്‍ത്തനം നടത്തിയവരാണ്. അവരുടെ സ്വപ്‌നങ്ങളും അതിനുവേണ്ടിയുള്ള പോരാട്ടങ്ങളും ദശലക്ഷക്കണക്കിന് ആളുകളെ പ്രചോദിപ്പിക്കുന്നതാണ്. അത്തരം സ്ത്രീകളുടെ വിജയങ്ങള്‍ ആഘോഷിക്കുന്നതും അവരില്‍ നിന്ന് പഠിക്കുന്നതും നമുക്ക് തുടരാം, ''പ്രധാനമന്ത്രി ട്വീറ്റ് ചെയ്തു.

You heard of food for thought. Now, it is time for action and a better future for our poor.



Hello, I am @snehamohandoss. Inspired by my mother, who instilled the habit of feeding the homeless, I started this initiative called Foodbank India. #SheInspiresUs pic.twitter.com/yHBb3ZaI8n — Narendra Modi (@narendramodi) March 8, 2020

ഫുഡ് ബാങ്ക് ഇന്ത്യയുടെ സ്ഥാപക സ്‌നേഹ മോഹന്ദോസിനെക്കുറിച്ചാണ് വനിതാദിനത്തിൽ പ്രധാനമന്ത്രി ആദ്യമായി ട്വീറ്റ് ചെയ്തത് സ്‌നേഹയുടെ വീഡിയോയും പ്രധാനമന്ത്രി ട്വീറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.

പതിമൂന്നാം വയസ്സില്‍ ബോംബ് സ്‌ഫോടനത്തില്‍ ഗുരുതരമായി പരിക്കേല്‍ക്കുകയും ഒരു കൈ നഷ്ടപ്പെടുകയും ചെയ്ത ഡോ.മാളവിക അയ്യരെ കുറിച്ചാണ് രണ്ടാമത്തെ ട്വീറ്റ്. പ്രതിസന്ധികളെ തരണം ചെയ്ത് മാളവിക പിഎച്ച്ഡി നേടുകയും ജോലി സ്വന്തമാക്കുകയും ചെയ്തു.

Acceptance is the greatest reward we can give to ourselves. We can’t control our lives but we surely can control our attitude towards life. At the end of the day, it is how we survive our challenges that matters most.



Know more about me and my work- @MalvikaIyer #SheInspiresUs pic.twitter.com/T3RrBea7T9 — Narendra Modi (@narendramodi) March 8, 2020

സോഷ്യല്‍ മീഡിയയില്‍ ലോകത്ത് ഏറ്റവും കൂടുതല്‍ ആളുകള്‍ പിന്തുടരുന്ന രാഷ്ട്രീയ നേതാക്കന്‍മാരില്‍ ഒരാളാണ് മോദി.

