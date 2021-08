ന്യൂഡല്‍ഹി: ലോകം മുഴുവന്‍ കോവിഡ് 19 പ്രതിസന്ധിയില്‍ തളര്‍ന്നപ്പോഴും വികസനപ്രവര്‍ത്തനങ്ങളുടെ വേഗത കുറയാന്‍ ഇന്ത്യ അനുവദിച്ചില്ലെന്ന് കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തരമന്ത്രി അമിത് ഷാ. കൊറോണാ വൈറസിനെതിരായ പോരാട്ടത്തില്‍ രാജ്യം വിജയം നേടിയെന്നും അദ്ദേഹം അവകാശപ്പെട്ടു.

'ലോകമെമ്പാടും വികസനപ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ നിലച്ചപ്പോള്‍ ഇന്ത്യയില്‍ നരേന്ദ്രമോദിയുടെ നേതൃത്വത്തില്‍ വികസനപ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ തുടര്‍ന്നു. കൊറോണ വൈറസിനെതിരേ ശക്തമായി പോരാടിയ നമ്മള്‍ ആ പോരാട്ടത്തില്‍ വിജയിക്കുകയും ചെയ്തു. അതേസമയം വികസനപ്രവര്‍ത്തനങ്ങളും തുടര്‍ന്നു.'-അമിത് ഷാ പറഞ്ഞു.

ഗുജറാത്ത് മുഖ്യമന്ത്രി വിജയ് രൂപാണി അധികാരത്തിലേറിയതിന്റെ അഞ്ചാം വാര്‍ഷികം ആഘോഷിക്കുന്നതിനോടനുബന്ധിച്ച് നടത്തിയ പരിപാടിയില്‍ പങ്കെടുത്തു സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം. ചടങ്ങില്‍ 5300 കോടി രൂപയുടെ വികസനപ്രവര്‍നങ്ങളും അമിത് ഷാ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു.

പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി, മുഖ്യമന്ത്രി വിജയ് രൂപാണി, ഉപമുഖ്യമന്ത്രി നിതിന്‍ പട്ടേല്‍ എന്നിവരുടെ നേതൃത്വത്തില്‍ ഗുജറാത്തിലെ ജനങ്ങള്‍ കോവിഡിനെതിരേ മികച്ച രീതിയില്‍ പോരാടിയെന്നും അദ്ദേഹം അഭിപ്രായപ്പെട്ടു. നരേന്ദ്ര മോദി പ്രധാനമന്ത്രിയായ ശേഷവും ഗുജറാത്തിലെ വികസനപ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ മുന്നോട്ടുകൊണ്ടുപോകുന്ന രൂപാണിയെയും നിതിനെയും ഷാ അഭിനന്ദിച്ചു.

