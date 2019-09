കൊച്ചി: ജമ്മു കശ്മീരില്‍ കഴിഞ്ഞ 72 വര്‍ഷമായി അനുഭവിക്കുന്ന യാതന ഇല്ലാതാക്കാന്‍ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദിക്ക് 72 മണിക്കൂര്‍ കൊണ്ട് സാധിച്ചെന്ന് ബിജെപി ദേശീയ ജനറല്‍ സെക്രട്ടറി രാംമാധവ്. ജമ്മു കശ്മീരിന് പ്രത്യേക പദവി നല്‍കുന്ന 370-ാം അനുച്ഛേദം റദ്ദാക്കിയതിനെ പരാമര്‍ശിച്ചുകൊണ്ടാണ് രാംമാധവിന്റെ പ്രസ്താവന. കൊച്ചിയില്‍ ഒറ്റ ഇന്ത്യ, പുതിയ കശ്മീര്‍ എന്ന പരിപാടിയില്‍ സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം.

ജമ്മു കശ്മീരിലെ ജനങ്ങളുടെ മൗലികാവകാശങ്ങള്‍ നിഷേധിക്കുന്നതായിരുന്നു ഭരണഘടനയുടെ 370-ാം അനുച്ഛേദം. രണ്ടുതരം ജനങ്ങളെ സൃഷ്ടിക്കുന്നതായിരുന്നു കശ്മീരില്‍ നിലനിന്ന സാഹചര്യം. കശ്മീരിലെ ജനങ്ങള്‍ക്ക് അവര്‍ അര്‍ഹിക്കുന്ന അവകാശങ്ങള്‍ ലഭ്യമാക്കാന്‍ മോദിയുടെ ശക്തമായ തീരുമാനങ്ങള്‍ വേണ്ടിവന്നു- രാംമാധവ് പറഞ്ഞു.

ജമ്മു കശ്മീരില്‍ പട്ടിക വര്‍ഗക്കാര്‍ക്ക് സംവരണം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. വനിതാ കമ്മീഷനോ ന്യൂനപക്ഷ കമ്മീഷനോ അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. വിദ്യാഭ്യാസത്തിനുള്ള അവകാശവും അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. ജനങ്ങളുടെ രാഷ്ട്രീയാവകാശങ്ങളെ കവരുന്നതായിരുന്നു ജമ്മു കശ്മീരിലെ പ്രത്യേകാവകാശ നിയമം. വികസനത്തിനും ജനങ്ങളുടെ അഭിമാനത്തിനും എതിരായിരുന്നു ഇതെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

