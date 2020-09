ന്യൂഡല്‍ഹി: പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ പിഎം കെയേഴ്‌സ് ഫണ്ടിലേക്ക് പ്രഥമ സംഭാവന നല്‍കിയത് പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി. സ്വന്തം കൈയില്‍ നിന്നും 2.25 ലക്ഷം രൂപയാണ് പിഎം കെയേഴ്‌സ് ഫണ്ടിലേക്ക് അദ്ദേഹം സംഭാവന ചെയ്തതെന്ന് പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ ഓഫീസിലെ ഉദ്യോഗസ്ഥര്‍ അറിയിച്ചു.

പെണ്‍കുട്ടികളുടെ വിദ്യാഭ്യാസം, ഗംഗാനദീ ശുചീകരണം തുടങ്ങി നിരവധി പൊതുകാര്യങ്ങള്‍ക്കായി സംഭാവന ചെയ്യുന്ന ശീലം പ്രധാനമന്ത്രിക്കുണ്ടെന്നും അദ്ദേഹത്തിന്റെ സംഭാവനകള്‍ ഇതിനകം 103 കോടി കവിഞ്ഞതായും ഉദ്യോഗസ്ഥര്‍ പറയുന്നു.

ഉത്തര്‍പ്രദേശ് പ്രയാഗ് രാജിലെ കുംഭമേളയിലെ ശുചീകരണ തൊഴിലാളികളുടെ ക്ഷേമപ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ക്കായികഴിഞ്ഞ വര്‍ഷം 21 ലക്ഷം രൂപയാണ് പ്രധാനമന്ത്രി സ്വന്തം സമ്പാദ്യത്തില്‍ നിന്ന് സംഭാവന ചെയ്തത്.

ദക്ഷിണ കൊറിയയില്‍ നിന്ന് ലഭിച്ച സിയോള്‍ സമാധാന പുരസ്‌കാരമായ 1.3 കോടി രൂപ ഗംഗാനദി ശുചീകരണ പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ക്കായി പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി സംഭാവന ചെയ്തിരുന്നു. പ്രധാനമന്ത്രിക്ക് ലഭിച്ച മെമന്റോകള്‍ ലേലം ചെയ്ത് സമാഹരിച്ച 3.40 കോടി രൂപയും നദീശുചീകരണ ദൗത്യത്തിനായി അദ്ദേഹം സംഭാവന ചെയ്തു. 2015-ല്‍ പ്രധാനമന്ത്രിക്ക് ലഭിച്ച സമ്മാനങ്ങള്‍ ലേലം ചെയ്ത് സമാഹരിച്ച 8.35 കോടി രൂപയും നമാമെ ഗംഗ മിഷന് സംഭാവന ചെയ്തു.

ഗുജറാത്ത് മുഖ്യമന്ത്രിയായി ഭരണകാലയളവ് പൂര്‍ത്തിയാക്കിയ മോദി ഗുജറാത്തിലെ സര്‍ക്കാര്‍ ജീവനക്കാരുടെ പെണ്‍മക്കളുടെ വിദ്യാഭ്യാസത്തിനായി സ്വന്തം സമ്പാദ്യത്തില്‍ നിന്ന് 21 ലക്ഷം രൂപ സംഭാവന ചെയ്തിരുന്നു. മുഖ്യമന്ത്രിയായിരിക്കേ ലഭിച്ച സമ്മാനങ്ങളുടെ ലേലം നടത്തി 89.96 കോടി രൂപ സമാഹരിക്കുകയും അത് കന്യാ കെലവാണി ഫണ്ടിലേക്ക് സംഭാവന നല്‍കുകയും ചെയ്തു. പെണ്‍കുട്ടികളുടെ വിദ്യാഭ്യാസത്തിന് സഹായം നല്‍കുന്നതിന് വേണ്ടിയുളള ഫണ്ടാണ് കന്യാ കെലവാണി.

കോവിഡ് 19 പ്രതിസന്ധിയുടെ പശ്ചാത്തലത്തില്‍ രൂപീകരിക്കപ്പെട്ട പിഎംകെയേഴ്‌സ് ഫണ്ടിന്റെ നിയമ പ്രാബല്യവും ആവശ്യകതയും ചോദ്യം ചെയ്തുകൊണ്ട് കോണ്‍ഗ്രസ് രംഗത്തെത്തിയിരുന്നു. പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ ദേശീയ ദുരിതാശ്വാസ ഫണ്ട് നിലവിലുളളപ്പോള്‍ സമാനരീതിയില്‍ മറ്റൊരു ഫണ്ടിന്റെ ആവശ്യകതയെ കുറിച്ചാണ് കോണ്‍ഗ്രസ് ചോദ്യം ചെയ്തത്. വിദേശ സംഭാവന നിയന്ത്രണ നിയമത്തിന്റെ പരിധിക്ക് പുറത്താണ് പിഎം കെയേഴ്‌സ് ഫണ്ട്. അതിനാല്‍ വിദേശ രാജ്യങ്ങളില്‍ നിന്നുളള വ്യക്തികളില്‍ നിന്നും സ്ഥാപനങ്ങളില്‍ നിന്നും പിഎം കെയേഴ്‌സിലേക്ക് സംഭാവന സ്വീകരിക്കാന്‍ സാധിക്കും. തന്നെയമുല്ല കൺട്രോളര്‍ ആന്‍ഡ് ഓഡിറ്റര്‍ ജനറലിന് പിഎം കെയേഴ്‌സ് ഫണ്ട് ഓഡിറ്റ് ചെയ്യാനും സാധിക്കില്ല.

Content Highlights:PM Modi donates 2.25 lakh from own pocket to PM CARES Fund