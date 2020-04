ന്യൂഡല്‍ഹി: കോവിഡ് 19ന് എതിരായ പ്രതിരോധ പ്രവര്‍ത്തനങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചര്‍ച്ചകള്‍ക്കായി പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി ഇന്ത്യയുടെ രണ്ടു മുന്‍ രാഷ്ട്രപതിമാരെയും പ്രധാനമന്ത്രിമാരെയും ഫോണില്‍ ബന്ധപ്പെട്ടതായി റിപ്പോര്‍ട്ട്.

മുന്‍ രാഷ്ട്രപതിമാരായ പ്രണബ് മുഖര്‍ജി, പ്രതിഭ പാട്ടീല്‍, മുന്‍ പ്രധാനമന്ത്രിമാരായിരുന്ന മന്‍മോഹന്‍സിങ്, ദേവ ഗൗഡ എന്നിവരെയാണ് മോദി ഫോണില്‍ ബന്ധപ്പെട്ടത്. ടെലഫോണ്‍ സംഭാഷണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കൂടുതല്‍ വിശദാംശങ്ങള്‍ പുറത്തുവന്നിട്ടില്ലെങ്കിലും കോവിഡ് 19നെതിരായ പോരാട്ടങ്ങള്‍ക്ക് ഒരു വിശാലാടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള ഒരു സംയുക്ത തന്ത്രം ആവിഷ്‌കരിക്കരിക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗമായാണ് ചര്‍ച്ചകള്‍ നടന്നതെന്നാണ് കരുതുന്നത്. ലോക്ക്ഡൗണ്‍ പിന്‍വലിക്കുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളും ചര്‍ച്ച ചെയ്തതായി സൂചനയുണ്ട്.

ഇതിന് പുറമെ വിവിധ കക്ഷി നേതാക്കളായ സോണിയാ ഗാന്ധി, മുലായം സിങ് യാദവ്, അഖിലേഷ് യാദവ്, മമതാ ബാനർജി, നവീൻ പട്നായിക്, കെ.ചന്ദ്രശേഖർ റാവു, എം. കെ സ്റ്റാലിൻ, പ്രകാശ് സിങ് ബാദൽ എന്നിവരുമായും മോദി ഫോണിൽ ചർച്ച നടത്തിയതായാണ് വിവരം.

ബുധനാഴ്ച വീഡിയോ കോണ്‍ഫറന്‍സ് മുഖാന്തരം ഒരു സര്‍വകക്ഷിയോഗവും പ്രധാനമന്ത്രി വിളിച്ചിട്ടുണ്ട്. കോവിഡ് 19നെതിരായ പ്രതിരോധ പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ക്ക് രാജ്യം ഐക്യത്തോടെ മുന്നോട്ടുപോകേണ്ടതുണ്ടെന്ന് പ്രധാനമന്ത്രി പലപ്പോഴും അഭിപ്രായപ്പെട്ടിരുന്നു. ഇതിന്റെ ഭാഗമായി സംസ്ഥാനങ്ങളിലെ മുഖ്യമന്ത്രിമാരുമായി വീഡിയോ കോണ്‍ഫറന്‍സും പ്രധാനമന്ത്രി നടത്തിയിരുന്നു.

Content Highlights: PM Modi Contacted former Prime ministers and former presidents of India over Covid 19