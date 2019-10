ന്യൂഡല്‍ഹി: മഹാരാഷ്ട്രയിലെയും ഹരിയാണയിലെയും നിയമസഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് ഫലം പുറത്തുവന്നതിന് പിന്നാലെ ബി.ജെ.പിക്ക് അഭിനന്ദനവുമായി പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി. ഒരു സംസ്ഥാനത്തെ ഭരണം നിലനിര്‍ത്തുക എന്നത് നിസാര കാര്യമല്ലെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

മഹാരാഷ്ട്രയിലും ഹരിയാണയിലും ഏറ്റവും വലിയ ഒറ്റക്കക്ഷിയായി മാറിയ ബിജെപി അധികാരത്തില്‍ തിരിച്ചെത്തും. അഭൂതപൂര്‍വമായ വിജയമാണ് ബിജെപി നേടിയത്. ഇക്കാലത്ത് ചില സര്‍ക്കാരുകള്‍ക്ക് മാത്രമെ അഞ്ചു വര്‍ഷത്തിനു ശേഷം ഭരണത്തില്‍ തിരിച്ചെത്താനാകൂ. അതിനാല്‍ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് വിജയം വലിയ നേട്ടമാണ്. മുഖ്യമന്ത്രിമാരായ ദേവേന്ദ്ര ഫട്‌നാവിസിന്റെയും മനോഹര്‍ ലാല്‍ ഖട്ടറിന്റെയും കഠിനാധ്വാനമാണ് വിജയത്തിന് പിന്നിലെന്നും അദ്ദേഹം ബിജെപി പ്രവര്‍ത്തകരോട് പറഞ്ഞു.

