ന്യൂഡല്‍ഹി: 2019ല്‍ ട്വിറ്ററില്‍ ഏറ്റവുമധികം കൊണ്ടാടപ്പെട്ടത് പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദിയുടെ ട്വീറ്റ്. ലോക്‌സഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പിലെ വിജയത്തെ തുടര്‍ന്ന് മോദി നടത്തിയ ട്വീറ്റാണ് ഈ വര്‍ഷം ഇന്ത്യയില്‍ ഏറ്റവുമധികം റീട്വീറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുകയും ലൈക്ക് ലഭിക്കുകയും ചെയ്തത്. ട്വിറ്ററാണ് ഇക്കാര്യം വ്യക്തമാക്കിയത്.

ലോക്‌സഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പിലെ വിജയത്തിനു ശേഷം 2019 മേയ് 23ന് ആണ് മോദി ഈ ട്വീറ്റ് ചെയ്തത്. 'സബ്കാ സാഥ്+ സബ്കാ വികാസ്+ സബ്കാ വിശ്വാസ്= വിജയി ഭാരത്' എന്നായിരുന്നു മോദിയുടെ ട്വീറ്റ്. 'നാം ഒരുമിച്ച് വളരുന്നു, ഒരുമിച്ച് പുരോഗതി നേടുന്നു, ശക്തവും എല്ലാവരെയും ഉള്‍ക്കൊള്ളുന്നതുമായ ഇന്ത്യയെ നാം ഒരുമിച്ച് നിര്‍മിക്കും. ഇന്ത്യ ഒരിക്കല്‍ക്കൂടി വിജയിച്ചിരിക്കുന്നു', എന്നും മോദി ഇംഗ്ലീഷില്‍ കുറിച്ചു. വിജയി ഭാരത് എന്ന ഹാഷ് ടാഗോടെയായിരുന്നു ഈ ട്വീറ്റ്.

'ഗോള്‍ഡന്‍ ട്വീറ്റ്' എന്നാണ് മോദിയുടെ ഈ ട്വീറ്റിനെ ട്വിറ്റര്‍ വീശേഷിപ്പിക്കുന്നത്. 421,000 പരാണ് ഈ ട്വീറ്റിന് ലൈക്ക് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. 117,700 തവണ ഇത് റീട്വീറ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുമുണ്ട്.

सबका साथ + सबका विकास + सबका विश्वास = विजयी भारत Together we grow. Together we prosper. Together we will build a strong and inclusive India. India wins yet again! #VijayiBharat

2019ല്‍ ഏറ്റവുമധികം തവണ ട്വീറ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ടത് #loksabhaelections2019 എന്ന ഹാഷ് ടാഗ് ആണ്. വിരാട് കോലി എം.എസ് ധോണിക്ക് ജന്മദിനാശംസകള്‍ നേര്‍ന്നുകൊണ്ട് നടത്തിയ ട്വീറ്റ് ആണ് സ്‌പോര്‍ട്‌സുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഏറ്റവുമധികം റീട്വീറ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ടത്. ഇരുവരും ഒരുമിച്ചുള്ള ചിത്രത്തോടൊപ്പമാണ് 'മഹി ഭായ്' എന്ന് അഭിസംബോധന ചെയ്തുകൊണ്ട് കോലി ട്വീറ്റ് ചെയ്തത്.

Happy birthday mahi bhai @msdhoni. Very few people understand the meaning of trust and respect and I'm glad to have had the friendship I have with you for so many years. You've been a big brother to all of us and as I said before, you will always be my captain 🙂 pic.twitter.com/Wxsf5fvH2m