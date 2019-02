ന്യൂഡല്‍ഹി: 2018 ലെ സോള്‍ സമാധാന പുരസ്‌കാരം പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദിയ്ക്ക് സമ്മാനിച്ചു. അന്താരാഷ്ട്ര സഹവര്‍ത്വത്തിനും ആഗോള സാമ്പത്തിക വികസനത്തിനും നല്‍കിയ സംഭാവനകളാണ് അദ്ദേഹത്തിനെ സോള്‍ പീസ് പ്രൈസ് ഫൗണ്ടേഷന്‍ നല്‍കുന്ന പുരസ്‌കാരത്തിന് അര്‍ഹനാക്കിയത്. രണ്ടുലക്ഷം ഡോളറും (ഒന്നരക്കോടി രൂപ) ഫലകവുമാണ് പുരസ്‌കാരം. കഴിഞ്ഞ കൊല്ലം ഒക്ടോബറിലാണ് പുരസ്‌കാര പ്രഖ്യാപനമുണ്ടായത്.

പുരസ്‌കാരം ഇന്ത്യയിലെ ജനങ്ങള്‍ക്ക് നല്‍കുന്നതായി മോദി പ്രതികരിച്ചു. ജനങ്ങള്‍ നല്‍കിയ സ്‌നേഹവും പ്രോത്സാഹനവുമാണ് തന്റെ പ്രേരക ശക്തിയെന്നും അതിന്റെ പിന്‍ബലത്തിലാണ് തനിക്ക് ജനങ്ങള്‍ക്കു വേണ്ടി പ്രവര്‍ത്തിക്കാന്‍ കഴിഞ്ഞതെന്നും മോദി കൂട്ടിച്ചേര്‍ത്തു. മഹാത്മാഗാന്ധിയുടെ 150-ാം പിറന്നാളാഘോഷിക്കുന്ന വര്‍ഷത്തില്‍ പുരസ്‌കാരസമ്മാനിതനായതില്‍ അതീവ സന്തുഷ്ടനാണെന്നും മോദി പറഞ്ഞു.

കൊറിയയെ പോലെ ഇന്ത്യയും വിഭജനത്തിന്റേയും അതിര്‍ത്തിസമരങ്ങളുടേയും തിക്തഫലങ്ങള്‍ അനുഭവിച്ച രാജ്യമാണെന്നും ഭീകരവാദത്തെ ഉന്മൂലനം ചെയ്യാന്‍ ലോകരാഷ്ട്രങ്ങള്‍ ഒന്നിച്ച് പോരാടേണ്ട സമയം അതിക്രമിച്ചിരിക്കുകയാണെന്നും മോദി പ്രസംഗത്തില്‍ കൂട്ടിച്ചേര്‍ത്തു.

Award dedicated to people of India.



PM @narendramodi was conferred #SeoulPeacePrize in an award ceremony organised by Seoul Peace Prize Foundation in recognition of his efforts in promoting global peace & harmony through inclusive economic growth & improving quality of life. pic.twitter.com/cOrYVQymUY