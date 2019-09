ന്യൂഡല്‍ഹി: ഒരാഴ്ച നീണ്ട അമേരിക്കന്‍ സന്ദര്‍ശനത്തിന് ശേഷം പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി ഡല്‍ഹിയില്‍ തിരിച്ചെത്തി. ഡല്‍ഹി പാലം വിമാനത്താവളത്തില്‍ വന്നിറങ്ങിയ മോദിക്ക് വിമാനത്താവളത്തിന് പുറത്ത് ബിജെപി പ്രവര്‍ത്തകര്‍ വന്‍ സ്വീകരണമാണ് നല്‍കിയത്. ബിജെപി നേതാക്കളും എംപിമാരുടങ്ങുന്ന സംഘം വിമാനാത്താവളത്തില്‍ പ്രധാനമന്ത്രിയെ വരവേറ്റു.

'2014-ന് ശേഷം ഞാന്‍ ഇപ്പോഴാണ് യുഎന്നിലേക്ക് പോയത്. അഞ്ച് വര്‍ഷത്തിന് ശേഷം അവിടെ എത്തിയപ്പോള്‍ വലിയ മാറ്റാണ് കാണാനായത്. ഇന്ത്യയോടുള്ള ആദരവും താത്പര്യവും ഗണ്യമായ വര്‍ധിച്ചു.' 130 കോടി ജനങ്ങളാണ് അതിന് കാരണമെന്നും സ്വീകരണ യോഗത്തില്‍ പ്രധാനമന്ത്രി പറഞ്ഞു.

സന്ദര്‍ശനത്തിനിടെ മോദി യുഎന്‍ പൊതുസഭയെ അഭിസംബോധന ചെയ്ത് പ്രസംഗിക്കുകയും യുഎസ് പ്രസിഡന്റ് ഡൊണാള്‍ഡ് ട്രംപുമായി കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തുകയും ചെയ്തിരുന്നു. ബില്‍ ആന്‍ഡ് മെലിന്‍ഡ ഗെയ്റ്റ്‌സ് ഫൗണ്ടേഷന്റെ ഗ്ലോബല്‍ ഗോള്‍കീപ്പര്‍ പുരസ്‌കാരവും പ്രധാനമന്ത്രി ഏറ്റുവാങ്ങുകയുണ്ടായി.

#WATCH Prime Minister Narendra Modi arrives in Delhi, after concluding his visit to the United States of America. pic.twitter.com/mjqF4jspn3 — ANI (@ANI) September 28, 2019

