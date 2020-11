പട്‌ന: ബിഹാറിന് 1.25 ലക്ഷം കോടിയുടെ കേന്ദ്ര പാക്കേജ് അനുവദിച്ചുവെന്ന് പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി പറയുന്നത് കള്ളമാണെന്ന ആരോപണവുമായി ആര്‍ജെഡി. അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു പാക്കേജും അനുവദിച്ചിട്ടില്ലെന്നാണ് വിവരാവകാശ നിയമപ്രകാരം ലഭിച്ച മറുപടിയില്‍ വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുള്ളതെന്ന് ആര്‍ജെഡി വൈസ് പ്രസിഡന്റ് ശിവാനന്ദ് തിവാരി പറഞ്ഞു.

'പ്രധാനമന്ത്രി കള്ളം പറയുമെന്ന് ബിഹാറിലെ ജനങ്ങള്‍ പ്രതീക്ഷിച്ചില്ല. പ്രധാനമന്ത്രിപദത്തിന് ചേര്‍ന്ന നടപടിയല്ല അദ്ദേഹത്തില്‍നിന്ന് ഉണ്ടായത്', തിവാരി കുറ്റപ്പെടുത്തി. മുഹമ്മദ് ഇഖ്ബാല്‍ അന്‍സാരി എന്നയാള്‍ 2017 ഏപ്രില്‍ നാലിന് വിവരാവകാശ നിയമപ്രകാരം ആരാഞ്ഞ ചോദ്യത്തിന് ലഭിച്ച മറുപടിയാണ് അദ്ദേഹം ഉയര്‍ത്തിക്കാട്ടുന്നത്. ഫിനാന്‍ഷ്യല്‍ റിസോഴ്‌സസ് ഡിവിഷനിലെ ചീഫ് പബ്ലിക് ഇന്‍ഫര്‍മേഷന്‍ ഓഫീസര്‍ ജഗത് ഹസാരിക സാമ്പത്തിക പാക്കേജ് സംബന്ധിച്ച യാതൊരു വിവരവും ലഭ്യമല്ലെന്ന മറുപടിയാണ് നല്‍കിയിട്ടുള്ളതെന്ന് അദ്ദേഹം ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.

1,25,000 കോടിയുടെ സാമ്പത്തിക പാക്കേജ് ബിഹാറിന് അനുവദിച്ചുവെന്ന് വ്യക്തമാക്കിക്കൊണ്ട് പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ ഓഫീസ് വാര്‍ത്താക്കുറിപ്പ് ഇറക്കിയതിന് പിന്നാലെയാണ് അന്‍സാരി വിവരാവകാശ നിയമപ്രകാരം ഇതിന്റെ വിശദാംശങ്ങള്‍ ആരാഞ്ഞത്. 2019 മെയ് 29 ന് അന്‍സാരി വീണ്ടും ആര്‍ടിഐ പ്രകാരം സംസ്ഥാന ധനകാര്യ വകുപ്പില്‍നിന്ന് വിവരങ്ങള്‍ തേടിയെന്ന് അദ്ദേഹം അവകാശപ്പെട്ടു. എന്നാല്‍ അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു പാക്കേജും ഇല്ലെന്ന വിവരമാണ് സംസ്ഥാന ധനകാര്യ വകുപ്പിലെ ജോയിന്റ് സെക്രട്ടറിയും പബ്ലിക് ഇന്‍ഫര്‍മേഷന്‍ ഓഫീസറുമായ ഉദ്യോഗസ്ഥന്‍ നല്‍കിയത്. എന്നാല്‍ പ്രധാനമന്ത്രി മോദിയും ബിജെപി അധ്യക്ഷന്‍ ജെപി നഡ്ഡയും നിരവധി എന്‍ഡിഎ നേതാക്കളും ബിഹാറിന് അനുവദിച്ച സാമ്പത്തിക പാക്കേജ് സംബന്ധിച്ച അവകാശവാദങ്ങള്‍ ഉന്നയിക്കുകയാണ്.

2015 ല്‍ പ്രധാനമന്ത്രി പാക്കേജ് അനുവദിച്ചുവെങ്കില്‍ അത് 2019 മെയ് വരെ സംസ്ഥാനത്ത് എത്തിയിട്ടില്ല. പിന്നെ എന്ത് അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് അതേക്കുറിച്ച് അവകാശവാദങ്ങള്‍ ഉന്നയിക്കുന്നതെന്ന് ആര്‍ജെഡി നേതാവ് ചോദിച്ചു. ജനങ്ങളെ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കാനുള്ള നീക്കമാണ് നടക്കുന്നത്. അവര്‍ പറയുന്നത് കള്ളമാണെന്ന് തെളിയിക്കാനുള്ള രേഖകള്‍ കൈവശമുണ്ടെന്നും ആര്‍ജെഡി നേതാവ് അവകാശപ്പെട്ടതായി ഐഎഎന്‍എസ് വാര്‍ത്താ ഏജന്‍സി റിപ്പോര്‍ട്ടു ചെയ്തു.

Content Highlights: PM lying on financial package for Bihar: RJD leader