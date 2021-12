ലഖ്നൗ: ഉത്തർപ്രദേശിൽ ഏറ്റവും നീളും കൂടിയ എക്‌സ്പ്രസ് വേയ്ക്ക് ശിലയിട്ട് പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി. ഗംഗ എക്‌സ്‌പ്രസ് വേയുടെ തറക്കല്ലിടലാണ് ഷാജഹാൻപൂരിൽ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി നിർവഹിച്ചത്. മീററ്റിലെ ബിജൗലി ഗ്രാമത്തിന് സമീപം ആരംഭിക്കുന്ന അതിവേഗ പാത പ്രയാഗ്‌രാജിലെ ജുദാപൂർ ദണ്ഡു ഗ്രാമത്തിന് സമീപം വരെ നീളും.

36,230 കോടി രൂപ ചിലവിൽ 594 കിലോമീറ്റർ നീളമുള്ള ആറുവരി അതിവേഗ പാതയാണ് നിർമ്മിക്കുന്നത്. മീററ്റ്, ഹാപുർ, ബുലന്ദ്ഷഹർ, അമ്രോഹ, സാമ്പാൽ, ബുധൗൻ, ഷാജഹാൻപുർ, ഹർദൊയി, റായ് ബറേലി, പ്രതാപ്ഗഡ്, പ്രയാഗ്രാജ് എന്നീ ജില്ലകളിൽ കൂടിയായിരിക്കും പാത കടന്നു പോവുക.

#WATCH | Prime Minister Narendra Modi greets the crowd at the foundation stone laying ceremony of Ganga Expressway in Shahjahanpur. pic.twitter.com/53Lyy7cWve