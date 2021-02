ന്യൂഡല്‍ഹി: വിവാദമായ മൂന്ന് കാര്‍ഷിക നിയമങ്ങളും നടപ്പാക്കുന്നത് രാജ്യത്ത് തൊഴിലില്ലായ്മയ്ക്ക് കാരണമാകുമെന്ന് കോണ്‍ഗ്രസ് നേതാവ് രാഹുല്‍ ഗാന്ധി. കൃഷി ഭാരത മാതാവിന്റെതാണെന്നും വ്യവസായികളുടേത് അല്ലെന്നും രാഹുല്‍ വിമര്‍ശിച്ചു. രാജസ്ഥാനിലെ അജ്മീറില്‍ നടന്ന കര്‍ഷക റാലിയെ അഭിസംബോധന ചെയ്ത് സംസാരിക്കുകായിരുന്നു അദ്ദേഹം.

പ്രധാനമന്ത്രി കര്‍ഷകര്‍ക്ക് നല്‍കിയത് വിശപ്പും തൊഴിലില്ലായ്മയും ആത്മഹത്യയുമാണ്. ഇന്ത്യയിലെ കൃഷിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട എല്ലാ കാര്യങ്ങളും തന്റെ രണ്ട് സുഹൃത്തുക്കള്‍ക്ക് നല്‍കാനാണ് മോദി ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. കാര്‍ഷി നിയമങ്ങളുടെ ലക്ഷ്യവും ഇതാണ്. മോദിക്ക് കര്‍ഷകരുമായി ചര്‍ച്ചയ്ക്ക് താത്പര്യമുണ്ട്. എന്നാല്‍ വിവാദ നിയമങ്ങള്‍ പിന്‍വലിക്കാതെ കര്‍ഷകര്‍ക്ക് ചര്‍ച്ചകള്‍ വേണ്ടെന്നും രാഹുല്‍ പറഞ്ഞു.

രാജ്യത്തെ ധാന്യങ്ങളുടെ വിപണനത്തിന്റെ 40 ശതമാനവും നിയന്ത്രിക്കുന്നത് ഒരു വ്യവസായിയാണെന്നും അദാനിയുടെ പേര് പരാമര്‍ശിക്കാതെ രാഹുല്‍ പറഞ്ഞു. 40 ശതമാനം ധാന്യങ്ങളും ഒരു വ്യവസായിയുടെ ഗോഡൗണിലാണ്. കേന്ദ്രം കൊണ്ടുവന്ന രണ്ടാമത്തെ കാര്‍ഷിക നിയമം രാജ്യത്തെ ധാന്യങ്ങളുടെ 80-90 ശതമാനം നിയന്ത്രണം ഈ വ്യവസായിയുടെ കൈകളിലേക്കെത്തിക്കുമെന്നും രാഹുല്‍ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചു.

