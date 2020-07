ന്യൂഡല്‍ഹി: രാജസ്ഥാന്‍ കോണ്‍ഗ്രസില്‍ കലാപക്കൊടി ഉയര്‍ത്തിയ സച്ചിന്‍ പൈലറ്റിനെതിരെ പരിഹാസവും രൂക്ഷവിമര്‍ശനവുമായി മുതിര്‍ന്ന കോണ്‍ഗ്രസ് നേതാവ് മാര്‍ഗരറ്റ് ആല്‍വ. എന്തിനാണ് ഇത്ര ധൃതി കാണിക്കുന്നതെന്നും 45 വയസ് തികയുമ്പോള്‍ പ്രധാനമന്ത്രി ആകുന്നതിനാണോ ബിജെപിയില്‍ ചേരുന്നതെന്നും പൈലറ്റിനോട് ആല്‍വ ചോദിച്ചു.

അതിര്‍ത്തിയില്‍ ചൈനയുമായി സംഘര്‍ഷം നടക്കുമ്പോഴും കോവിഡിനെതിരെ പോരാട്ടം നടക്കുന്ന ഘട്ടത്തിലും സച്ചിന്‍ രാജസ്ഥാന്‍ മുഖ്യമന്ത്രി നിയമനം തേടി നടക്കുകയാണെന്നും അവര്‍ കുറ്റപ്പെടുത്തി.

'ജനവിധി അനുസരിച്ച് ഭൂരിപക്ഷത്തോടെ രാജസ്ഥാനില്‍ കോണ്‍ഗ്രസ് സര്‍ക്കാര്‍ രൂപീകരിച്ചു. അശോക് ഗെഹ്‌ലോതിനെ മുഖ്യമന്ത്രിയും സച്ചിന്‍ പൈലറ്റിനെ ഉപമുഖ്യമന്ത്രിയുമായി നിയമിച്ചു. നാല് സുപ്രധാന വകുപ്പുകളും സച്ചിന് നല്‍കി. കൂടാതെ പിസിസി അധ്യക്ഷ പദവിയും അദ്ദേഹത്തിന് നല്‍കി. 26-ാം വയസില്‍ സച്ചിന്‍ പൈലറ്റ് കേന്ദ്ര മന്ത്രിയായിട്ടുണ്ട്. തുടര്‍ന്ന് അദ്ദേഹം പിസിസി അധ്യക്ഷനും ഉപമുഖ്യമന്ത്രിയുമായി. ഇതെല്ലാം പാര്‍ട്ടി നല്‍കിയിട്ടുണ്ട്', മുന്‍ കേന്ദ്ര മന്ത്രികൂടിയായ മാര്‍ഗരറ്റ് ആല്‍വ പറഞ്ഞു.

ഇങ്ങനെ ധൃതിപിടിച്ച് എവിടെ എത്താനാണ് അദ്ദേഹം ആഗ്രഹിക്കുന്നത്?, ബിജെപിയില്‍ ചേര്‍ന്ന് 43-ല്‍ മുഖ്യമന്ത്രിയും 45-ലേക്ക് കടക്കുമ്പോള്‍ പ്രധാനമന്ത്രിയും ആകണമെന്ന് അദ്ദേഹത്തിന് ആഗ്രഹമുണ്ടോയെന്നും ആല്‍വ ചോദിച്ചു.

വിമതനീക്കം നടത്തി പൈലറ്റ് രാജസ്ഥാനിലെ കോണ്‍ഗ്രസ് സര്‍ക്കാരിനെ പ്രതിസന്ധിയിലാക്കിയ സാഹചര്യത്തിലാണ് മുതിര്‍ന്ന നേതാവിന്റെ വിമര്‍ശനം.

