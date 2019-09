ന്യൂഡല്‍ഹി: വിദേശ സാമ്പത്തിക സഹായം സ്വീകരിക്കുന്ന സന്നദ്ധ സംഘടനകളുടെ ജീവനക്കാരും ഉദ്യോഗസ്ഥരും നിര്‍ബന്ധിത മതംമാറ്റത്തിന്റെ പേരില്‍ നിയമനടപടികള്‍ നേരിട്ടിട്ടില്ലെന്ന് സത്യവാങ്മൂലം നല്‍കണമെന്ന് സര്‍ക്കാര്‍. ആഭ്യന്തര മന്ത്രാലയം പുറപ്പെടുവിച്ചിരിക്കുന്ന ഉത്തരവിലാണ് വിദേശ സഹായ നിയമം 2011ല്‍ ഭേദഗതി വരുത്തിക്കൊണ്ടുള്ള നിര്‍ദേശം പുറപ്പെടുവിച്ചിരിക്കുന്നത്.

ഒരു മതവിശ്വാസത്തില്‍നിന്ന് മറ്റൊന്നിലേയ്ക്ക് പരിവര്‍ത്തനം നടത്തിയതിന്റെ പേരില്‍ നിയമനടപടിക്ക് വിധേയപ്പെടുകയോ കുറ്റവാളിയാക്കപ്പെടുകയോ ചെയ്തിട്ടില്ലെന്നും സാമുദായിക സൗഹാര്‍ദം തകര്‍ക്കുകയും വിദ്വേഷമുണ്ടാക്കുകയും ചെയ്തിട്ടില്ലെന്നുമുള്ള സത്യവാങ്മൂലമാണ് നല്‍കേണ്ടത്. സന്നദ്ധ സംഘടനാംഗങ്ങള്‍ ഒരു ലക്ഷം രൂപയ്ക്കു മേലുള്ള തുകയുടെ വ്യക്തിപരമായ ഉപഹാരങ്ങള്‍ സംബന്ധിച്ച് വെളിപ്പെടുത്തല്‍ നടത്തണം. നേരത്തെ 25,000 രൂപവരെയായിരുന്നു ഇതി്‌ന്റെ പരിധി.

നേരത്തെ വിദേശ സാമ്പത്തിക സഹായം സ്വീകരിക്കുന്നതിനുള്ള അനുമതിക്ക് അപേക്ഷിക്കുമ്പോള്‍ സ്ഥാപനത്തിന്റെ മേധാവി മാത്രം അത്തരമൊരു സത്യവാങ്മൂലം നല്‍കിയാല്‍ മതിയായിരുന്നു. എന്നാല്‍ ഇപ്പോള്‍ സന്നദ്ധ സംഘടനകളുടെ ജീവനക്കാരും അംഗങ്ങളും അടക്കമുള്ളവര്‍ക്ക് പുതിയ നിര്‍ദേശം ബാധകമാക്കിക്കൊണ്ടാണ് ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിച്ചിരിക്കുന്നത്.

ഏതാനും വര്‍ഷങ്ങളായി സര്‍ക്കാര്‍, വിദേശ സാമ്പത്തിക സഹായം സ്വീകരിക്കുന്ന സന്നദ്ധ സംഘടനകള്‍ക്ക് നിയമം കര്‍ശനമാക്കിയിരിക്കുകയാണ്. ചട്ടങ്ങള്‍ ലംഘിച്ചതിന്റെ പേരില്‍ 18,000-ഓളം സന്നദ്ധ സംഘടനകളുടെ വിദേശ സഹായം സ്വീകരിക്കാനുള്ള അനുമതി സര്‍ക്കാര്‍ റദ്ദാക്കിയിരുന്നു.

