ന്യൂഡല്‍ഹി: മകളെ തീകൊളുത്തിയ പ്രതികളെയെല്ലാം വെടിവെച്ചു കൊല്ലണമെന്ന് ഉന്നാവോയില്‍ കൊല്ലപ്പെട്ട യുവതിയുടെ പിതാവ്. തനിക്ക് ജീവിക്കണമെന്നും പ്രതികള്‍ മരിക്കുന്നത് കാണണമെന്നും അവര്‍ ആഗ്രഹം പ്രകടിപ്പിച്ചതായി സഹോദരനും വ്യക്തമാക്കി. ഹൈദരാബാദില്‍ വെറ്ററിനറി ഡോക്ടറെ ബലാത്സംഗം ചെയ്ത പ്രതികളെ വെടിവെച്ചു കൊലപ്പെടുത്തിയ സംഭവത്തിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് യുവതിയുടെ പിതാവ് ഈ ആവശ്യമുയര്‍ത്തിയത്.

വ്യാഴാഴ്ചയായിരുന്നു ബലാത്സംഗക്കേസിലെ പ്രതികളുള്‍പ്പെട്ട സംഘം യുവതിയെ ആക്രമിച്ച് തീകൊളുത്തിയത്. എയല്‍ ആംബുലന്‍സ് വഴി ഡല്‍ഹി സഫ്ദര്‍ജങ് ആശുപത്രിയിലെത്തിച്ച യുവതി വെള്ളിയാഴ്ച അര്‍ധരാത്രിയാണ് മരിച്ചത്. അതിനിടെ വെള്ളിയാഴ്ചയായിരുന്നു തെലങ്കാനയില്‍ വെറ്ററിനറി ഡോക്ടറെ കൂട്ടബലാത്സംഗം ചെയ്തശേഷം പെട്രോളൊഴിച്ച് കൊലപ്പെടുത്തിയ കേസിലെ പ്രതികളെ പോലീസ് വെടിവെച്ചു കൊലപ്പെടുത്തിയത്.

ഹൈദരാബാദില്‍ പ്രതികളെ കൊന്ന പോലെ തന്റെ മകളെ തീകൊളുത്തിയവരേയും വെടിവെച്ചു കൊല്ലുകയോ തൂക്കിക്കൊല്ലുകയോ ചെയ്യണമെന്ന് അധികൃതരോട് ആവശ്യപ്പെടുകയാണ്. അത്യാര്‍ത്തിയുള്ളയാളല്ല ഞാന്‍, എനിക്ക് ആരും വീടുവെച്ചു തരേണ്ട. എനിക്ക് മറ്റൊന്നും വേണ്ട- യുവതിയുടെ പിതാവ് പറഞ്ഞു.

എന്റെ മകള്‍ ഒറ്റക്കാണ് പോയത്. റായ്ബറേലിയില്‍ ചെന്ന് ട്രെയിന്‍ പിടിക്കാനായിരുന്നു പോയത്- അദ്ദേഹം വിതുമ്പി.

'എന്നെ രക്ഷിക്കണം, തന്നെ ആക്രമിച്ചവര്‍ മരിച്ചു കിടക്കുന്നത് എനിക്ക് കാണണം' എന്നാണ് സഹോദരി തന്നോട് പറഞ്ഞതെന്ന് സഹോദരന്‍ പറഞ്ഞു. രക്ഷിച്ചോളാമെന്ന് ഞാന്‍ വാക്കു കൊടുത്തു, പക്ഷേ ഞങ്ങള്‍ക്ക് അവളെ രക്ഷിക്കാനായില്ല- അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

90 ശതമാനം പൊള്ളലേറ്റ യുവതിയെ ഗുരുതരാവസ്ഥയിലാണ് ഡല്‍ഹി സഫ്ദര്‍ജങ് ആശുപത്രിയില്‍ പ്രവേശിപ്പിച്ചത്. വെള്ളിയാഴ്ച രാത്രി 11.40 ഓടെയാണ് അവര്‍ ഹൃദയാഘാതത്തേത്തുടര്‍ന്ന് മരിച്ചത്. ഉന്നാവോയില്‍ വെച്ച് തന്നെ മുമ്പ് ബലാത്സംഗം ചെയ്ത രണ്ടുപേരുള്‍പ്പെട്ട അഞ്ച് പേരാണ് ആക്രമിച്ചത് എന്ന് യുവതി പറഞ്ഞിരുന്നു. അവര്‍ തീകൊളുത്തുന്നതിന് മുമ്പ് ക്രൂരമായി മര്‍ദിച്ചതായും അവര്‍ മൊഴി നല്‍കി. കേസ് സംബന്ധിച്ച കാര്യങ്ങള്‍ക്കായി വീട്ടില്‍ നിന്നിറങ്ങിയതായിരുന്നു യുവതി.

പൊള്ളലേറ്റ ശേഷം അവര്‍ സഹായത്തിനായി ഒരു കിലോമീറ്ററോളം ഓടിയെന്നും റിപ്പോര്‍ട്ടുണ്ട്.

