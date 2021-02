ചെന്നൈ: സിറം ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിന്റെ കോവിഡ് പ്രതിരോധ വാക്സിനായ കൊവിഷീൽഡ് സുരക്ഷിതമല്ലെന്ന് പ്രഖ്യാപിക്കണമെന്ന ഹർജിയിൽ കേന്ദ്രത്തിന് മദ്രാസ് ഹൈക്കോടതിയുടെ നോട്ടീസ്.

ചെന്നൈയിൽ നിന്നുളള 41കാരനാണ് ഹർജി ഫയൽ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. കോവിഡ് വാക്സിന്റെ മൂന്നാംഘട്ട പരീക്ഷണത്തിൽ പങ്കെടുത്ത സന്നദ്ധ പ്രവർത്തകനാണ് ഇയാൾ. വാക്സിൻ സ്വീകരിച്ചപ്പോൾ പ്രതികൂല ഫലമാണ് ഉണ്ടായതെന്നും സർഗാത്മകതയും ബിസിനസ്സും നഷ്ടമായതായും ഇയാൾ ആരോപിക്കുന്നു. കോവിഷീൽഡ് സുരക്ഷിതമല്ലെന്ന് പ്രഖ്യാപിക്കണമെന്നാണ് ഹർജിയിൽ ഇയാൾ ആവശ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്. 5 കോടി രൂപ നഷ്ടപരിഹാരവും ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്.

കഴിഞ്ഞ വർഷം ആരോപണങ്ങൾ ഉയർന്ന സമയത്ത് സിറം ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് അതെല്ലാം തളളിയിരുന്നു. കൊവിഷീൽഡ് വാക്സിൻ സുരക്ഷിതവും രോഗപ്രതിരോധശേഷിയുളളതുമാണ്. സന്നദ്ധ പ്രവർത്തകന്റേത് നിർഭാഗ്യകരമായ സംഗതിയാണെങ്കിലും ഇതിന് വാക്സിൻ യാതൊരു തരത്തിലും കാരണമായിട്ടില്ല. സന്നദ്ധപ്രവർത്തകന്റെ ആരോഗ്യസ്ഥിതിയോട് സിറം ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് അങ്ങേയറ്റം സഹാനുഭൂതി പുലർത്തുന്നു. എന്നായിരുന്നു അന്ന് സിറം അധികൃതർ പ്രതികരിച്ചത്. ഹർജിക്കാരനിൽ നിന്ന് മാനനഷ്ടത്തിന് 100 കോടി ആവശ്യപ്പെടുമെന്ന് സിറം ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഭീഷണിപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്തിരുന്നു.

തങ്ങളുടെ നോട്ടീസിനു പിന്നിൽ സ്ഥാപിത ലക്ഷ്യങ്ങളുണ്ടെന്ന ആരോപണത്തെ സന്നദ്ധപ്രവർത്തകന്റെ ഭാര്യ നിഷേധിച്ചു. 'വാക്സിൻ സ്വീകരിച്ചതിന് ശേഷം എന്റെ ഭർത്താവിന് അദ്ദേഹത്തിന്റെ സർഗാത്മകതയും ആത്മവിശ്വാസവും നഷ്ടപ്പെട്ടു. നഷ്ടപരിഹാരം അല്ല ഞങ്ങളുടെ ലക്ഷ്യം. പൊതുജനം ഇതേക്കുറിച്ച് അറിയണം.'

കഴിഞ്ഞമാസം അനുമതി നൽകിയ രണ്ടു വാക്സിനുകളും 110 ശതമാനം സുരക്ഷിതമാണെന്ന് ഡി.സി.ജി.ഐ. ഉറപ്പുനൽകിയിരുന്നു. നേരിയ സുരക്ഷാ ആശങ്കകളെങ്കിലും ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ തങ്ങൾ വാക്സിന് അനുമതി നൽകില്ലെന്നാണ് ഡി.സി.ജി.ഐ. അറിയിച്ചത്. പനി, തലവേദന, അലർജി പോലുളള ചെറിയ പാർശ്വഫലങ്ങൾ എല്ലാ വാക്സിനും ഉളളതാണെന്നും അവർ വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു.

ഓക്സ്‌ഫഡ് സർവകലാശാലയുടെയും ആസ്ട്രസെനക്കയുടെയും പങ്കാളിത്തത്തോടെയാണ് ലോകത്തെ ഏറ്റവും വലിയ വാക്സിൻ നിർമാതാക്കളായ പുണെയിലെ സിറം ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് കൊവിഷീൽഡ് നിർമിക്കുന്നത്. ഇന്ത്യയിൽ അടിയന്തര ഉപയോഗത്തിനായി അനുമതി ലഭിച്ച രണ്ടുവാക്സിനുകളിലൊന്നാണ് കൊവിഷീൽഡ്. മറ്റൊന്ന് ഭാരത് ബയോടെക്കിന്റെ കോവാക്സിൻ ആയിരുന്നു.

