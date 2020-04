ന്യൂഡല്‍ഹി: കോവിഡ് 19 പരിശോധനയ്ക്ക് വിധേയരാക്കിയശേഷം രാജ്യത്തെ കുടിയേറ്റ തൊഴിലാളികളെയെല്ലാം സ്വന്തം നാടുകളിലേക്ക് പോകാന്‍ അനുവദിക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് സുപ്രീം കോടതിയില്‍ ഹര്‍ജി. തൊഴിലാളികള്‍ക്ക് സുരക്ഷിത യാത്രാ സൗകര്യം അധികൃതര്‍ ഒരുക്കണമെന്ന നിര്‍ദ്ദേശം കേന്ദ്ര സര്‍ക്കാരിന് നല്‍കണമെന്നും ഹര്‍ജിയില്‍ ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്.

അഹമ്മദാബാദ് ഐഐഎം മുന്‍ ഡയറക്ടര്‍ ഇന്‍ ചാര്‍ജ് ജഗ്ദീപ് ഛോകര്‍, അഭിഭാഷകനായ ഗൗരവ് ജെയിന്‍ എന്നിവരാണ് സുപ്രീം കോടതിയെ സമമീപിച്ചിട്ടുള്ളത്. ലോക്ക്ഡൗണ്‍ മൂലം ഏറ്റവും കടുത്ത ദുരിതം നേരിടുന്നത് കുടിയേറ്റത്തൊഴിലാളികളാണെന്ന് ഹര്‍ജിയില്‍ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു.

കോവിഡ് 19 പരിശോധന നടത്തിയശേഷം വൈറസ് ബാധ സ്ഥിരീകരിക്കാത്തവരെ നാട്ടില്‍പോകാന്‍ അനുവദിക്കണം. വൈറസ് ബാധയില്ലാത്തവരെയും ഷെല്‍റ്ററുകളില്‍ പാര്‍പ്പിക്കുന്നത് ക്രൂരതയാണ്. ലോക്ക്ഡൗണ്‍ നീട്ടിയ സാഹചര്യത്തിലെങ്കിലും അവരെ സ്വന്തം വീടുകളിലെത്താന്‍ അനുവദിക്കണം. കുടിയേറ്റത്തൊഴിലാളികളുടെ മൗലികവകാശങ്ങള്‍ അനിശ്ചിതകാലത്തേക്ക് ഹനിക്കാന്‍ പാടില്ല.

സ്വന്തം നാടുകളിലേക്ക് നടന്നു പോകേണ്ടിവന്ന കുടിയേറ്റ തൊഴിലാളികളില്‍ പലരും മരിച്ചു. ലോക്ക് ഡൗണ്‍ കാലത്ത് സ്വന്തം വീടുകളില്‍ കഴിയുന്നവരെപ്പോലെയല്ല ഷെല്‍റ്ററുകളില്‍ താമസിക്കേണ്ടിവരുന്ന കുടിയേറ്റ തൊഴിലാളികളുടെ അവസ്ഥയെന്നും ഹര്‍ജിയില്‍ ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയിട്ടുണ്ട്.

Content Highlights: Plea in SC: Let migrant workers return home after corona test