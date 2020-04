ന്യൂഡൽഹി: ലോക്ക്ഡൗണിനെ തുടര്‍ന്ന് അടഞ്ഞ് കിടക്കുന്ന സ്ഥാപനങ്ങളിലെ പൂര്‍ണമായി ഉപയോഗിക്കാത്ത ടെലിഫോണുകളുടേയും ഇന്റര്‍നെറ്റ് സേവനങ്ങളുടെയും ബില്ലുകള്‍ ഒഴിവാക്കണം എന്നാവശ്യപ്പെട്ട് ഡല്‍ഹി ഹൈക്കോടതിയില്‍ പൊതുതാത്പര്യ ഹര്‍ജി. അഭിഭാഷകനായ എസ് കെ ശര്‍മയാണ് പൊതുതാത്പര്യ ഹര്‍ജി സമര്‍പ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്.

ബില്‍ തുകകള്‍ ഒഴിവാക്കുകയോ അല്ലെങ്കില്‍ ആ തുക പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ കൊറോണ ദുരിതാശ്വാസ നിധിയിലേക്ക് നല്‍കുകയോ വേണമെന്നും ഹര്‍ജിയില്‍ ആവശ്യപ്പെടുന്നു.

ലോക്ക്ഡൗണിനെ തുടര്‍ന്ന് നിര്‍ബന്ധമായി അടച്ചിട്ടിരിക്കുന്ന ഓഫീസുകള്‍, കടകള്‍, ഫാക്ടറികള്‍ എന്നിവയ്ക്ക് ഈടാക്കുന്ന ടെലിഫോണ്‍ , ഇന്റര്‍നെറ്റ് ബില്ലുകള്‍ പൂര്‍ണമായി ഒഴിവാക്കാന്‍ ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിപ്പിക്കണം എന്നാണ് പൊതുതാത്പര്യ ഹര്‍ജിയില്‍ ആവശ്യപ്പെടുന്നത്. അല്ലാത്തപക്ഷം ഈ തുക പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ കൊറോണ ദുരിതാശ്വാസ നിധിയിലേക്ക് കൈമാറാനോ നിര്‍ദേശിക്കണം. കൊറോണ വൈറസ് ബാധ സമൂഹത്തിന്റെ എല്ലാ മേഖലയിലും പ്രതിസന്ധി സൃഷ്ടിച്ചിട്ടുണ്ട്. പ്രത്യേകിച്ച് അസംഘടിത മേഖലയില്‍ സാമ്പത്തിക സുസ്ഥിരത ഇല്ലാതെ പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്നവരെ നിലവിലെ പ്രതിസന്ധി വലിയ രീതിയില്‍ ബാധിച്ചിട്ടുണ്ട്. കൂടാതെ മറ്റ് വിഭാഗങ്ങളില്‍പ്പെട്ട നിരവധി പേര്‍ക്ക് മുഴുവന്‍ ശമ്പളം ലഭിക്കാത്തതായും ജോലി നഷ്ടപ്പെട്ടതായുമുള്ള സാഹചര്യമാണ് നിലവിലുള്ളത്. ലോക്ക്ഡൗണിനെ തുടര്‍ന്ന് കടകള്‍, വിവിധ ഓഫീസുകള്‍, ഫാക്ടറികള്‍ എന്നിവയടക്കമുള്ളവ അടഞ്ഞ് കിടക്കുകയാണെന്നും ഹര്‍ജിയില്‍ പറയുന്നു.

ഇത്തരം ബില്ലുകളില്‍ ജി എസ് ടി, മറ്റ് സര്‍വീസ് ചാര്‍ജുകള്‍ ഈടാക്കരുതെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് ടെലികമ്മ്യൂണിക്കേഷന്‍ കമ്പനികള്‍, ഇന്റര്‍നെറ്റ് സേവനദാതാക്കള്‍ എന്നിവര്‍ ധനമന്ത്രാലയത്തെ സമീപിക്കണമെന്നും ഹർജിയിൽ ആവശ്യപ്പെടുന്നു.

Content Highlights: plea in highcourt for avaoiding unused phone or internet bills during lockdown