ന്യൂഡല്‍ഹി: അസമിലെ വിവിധ സ്ഥലങ്ങളുടെ പേരുകള്‍ മാറ്റാനൊരുങ്ങി സര്‍ക്കാര്‍. സ്ഥലപ്പേരുകള്‍ സംസ്‌കാരത്തിനേയും പൈതൃകത്തേയും പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നതാവണമെന്നും അതിനായി ജനങ്ങള്‍ക്ക് പേരുകള്‍ നിര്‍ദ്ദേശിക്കാമെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി ഹിമന്ദ് ബിശ്വ ശര്‍മ പറഞ്ഞു.

ഒരു നഗരത്തിന്റെയോ ഗ്രാമത്തിന്റെയോ പേര് അതിന്റെ സംസ്‌കാരത്തേയും പൈതൃകത്തേയും നാഗരികതയും പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നതാവണം. അതിനായി ജനങ്ങള്‍ക്കും നിര്‍ദ്ദേശിക്കാം. ഏതെങ്കിലും ജാതിക്കോ മതത്തിനോ നമ്മുടെ സംസ്‌കാരത്തിനോ അപമാനകരമായ പേരുകള്‍ മാറ്റുന്നതിനായി ജനങ്ങള്‍ക്ക് ഇ പോര്‍ട്ടല്‍ വഴി നിര്‍ദ്ദേശിക്കാം.- അദ്ദേഹം ട്വീറ്റ് ചെയ്തു.

Name of a city, town or village should represent its culture, tradition & civilisation.



We shall launch a portal to invite suggestions on change of names across Assam which are contrary to our civilisation, culture & derogatory to any caste or community.