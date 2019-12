ന്യൂഡല്‍ഹി: വിമര്‍ശനങ്ങള്‍ ഏറെയുണ്ടെങ്കിലും തന്റെ ഉത്തരവാദിത്തം നിറവേറ്റുന്നതിനെ കാര്യമായി കണ്ട റെയില്‍വേ മന്ത്രി പീയൂഷ് ഗോയലിന് സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളില്‍ അഭിനന്ദന പ്രവാഹം. പാര്‍ലമെന്റിലെ ചോദ്യോത്തര വേള തുടങ്ങിയ സമയത്ത് അവിടേക്ക് സമയം നഷ്ടപ്പെടുത്താതെ എത്താനായി ഓടിക്കയറുന്ന പീയുഷ് ഗോയലിന്റെ ചിത്രങ്ങള്‍ സമൂഹമാധ്യമങ്ങളില്‍ വൈറലായിരുന്നു. ഒരു കേന്ദ്രമന്ത്രി ഓടുന്നത് ഇതിനുമുമ്പ് ആരും കണ്ടിരുന്നില്ല. ചിത്രം വൈറലാകുന്നതിന് അതും ഒരു കാരണമായി.

കേന്ദ്രമന്ത്രിസഭാ യോഗത്തിന് ശേഷം പാര്‍ലമെന്റിലേക്ക് എത്താന്‍ വൈകിയതാണ് പീയൂഷ് ഗോയലിന്റെ ഓട്ടത്തിന് കാരണമായത്. പാര്‍ലമെന്റിൽ ആ സമയത്ത് ചോദ്യോത്തരവേള നടക്കുന്ന സമയമായിരുന്നു. തന്റെ മന്ത്രാലയവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചോദ്യങ്ങള്‍ക്ക് മറുപടി നല്‍കുന്നതിന് വേണ്ടി പെട്ടന്ന് എത്തേണ്ടതുകാരണമാണ് അദ്ദേഹം ഇത്തരത്തില്‍ പെരുമാറിയത്.

ലോക്‌സഭയിലും രാജ്യസഭയിലും ചോദ്യോത്തര വേള നടക്കുന്ന സമയത്ത് ബന്ധപ്പെട്ട മന്ത്രിമാര്‍ എത്തിച്ചേരാത്തത് പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ അതൃപ്തിക്കിടയാക്കിയിരുന്നു. ഇക്കാര്യം അദ്ദേഹം പാര്‍ലമെന്റ് യോഗത്തിനിടെ മുമ്പ് മന്ത്രിമാരെ അറിയിച്ചിരുന്നതുമാണ്. പീയുഷ് ഗോയലിന്റെ ഓട്ടത്തിനെ ഇതുമായും കൂട്ടിവായിച്ചാണ് ചിലര്‍ ട്വീറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്.

