ന്യൂഡല്‍ഹി: ഒ.ടി.ടി-ഡിജിറ്റല്‍ മീഡിയ പ്ലാറ്റ്‌ഫോമുകളുടെ ഉള്ളടക്കം പരിശോധിക്കുന്നതിന് പ്രത്യേക സമിതിയോ ബോര്‍ഡോ രൂപവത്കരിക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് സുപ്രീം കോടതിയില്‍ പൊതു താല്‍പര്യ ഹര്‍ജി. വിഷയത്തില്‍ പ്രതികരണം ആരാഞ്ഞ് സുപ്രീം കോടതി കേന്ദ്രസര്‍ക്കാരിന് നോട്ടീസ് അയച്ചു. ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് എസ്.എ. ബോബ്‌ഡെ ഉള്‍പ്പെട്ട ബെഞ്ചാണ് നോട്ടീസ് അയച്ചത്.

ഒ.ടി.ടി, ഡിജിറ്റല്‍ മീഡിയ, മറ്റു വീഡിയോ പ്ലാറ്റ്‌ഫോമുകളിലുള്ള 'അനുചിതവും അശ്ലീലം നിറഞ്ഞതുമായ' ഉള്ളടക്കങ്ങള്‍ നിരീക്ഷിക്കുന്നതിനും നിയന്ത്രിക്കുന്നതിനും സംവിധാനമൊരുക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ടാണ് സുപ്രീം കോടതിയില്‍ ഹര്‍ജി സമര്‍പ്പിക്കപ്പെട്ടത്. അഭിഭാഷകനായ ശശാങ്ക് ശേഖര്‍ ഝാ ആണ് ഹര്‍ജി നല്‍കിയത്.

സാധാരണഗതിയില്‍ മുറിച്ചുമാറ്റുകയോ മുന്നറിയിപ്പുകള്‍ നല്‍കി പ്രദര്‍ശിപ്പിക്കുകയോ ചെയ്യേണ്ട ദൃശ്യങ്ങള്‍ ഒരുവിധത്തിലുള്ള സെന്‍സറിങ്ങിനും വിധേയമാക്കാതെയാണ് ഇത്തരം പ്ലാറ്റ്‌ഫോമുകളില്‍ പ്രദര്‍ശിപ്പിക്കുന്നതെന്ന് ഹര്‍ജിയില്‍ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു. നിരീക്ഷണ സംവിധാനങ്ങളൊന്നും ഇല്ലാത്തതുമൂലം ഉള്ളടക്കങ്ങളില്‍ മോശപ്പെട്ട ഭാഷയാണ് ഉപയോഗിക്കപ്പെടുന്നത്. ക്രൂരവും അപരിഷ്‌കൃതവുമായ ദൃശ്യങ്ങളും സംഭാഷണങ്ങളും ഇവയിലുണ്ടെന്നും ഹര്‍ജിയില്‍ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു.

പരിശോധനാ സംവിധാനങ്ങള്‍ ഇല്ലാത്തതു മൂലം സര്‍ഗാത്മകമായ സ്വാതന്ത്ര്യം കച്ചവട താല്‍പര്യങ്ങള്‍ക്കുവേണ്ടി വലിയതോതില്‍ ദുരുപയോഗം ചെയ്യപ്പെടുന്നുണ്ട്. ഭരണഘടനാ അനുച്ഛേദം-19 നല്‍കുന്ന അഭിപ്രായ സ്വാതന്ത്രത്തിനുള്ള അവകാശം ചൂഷണം ചെയ്യുന്ന ഒടിടി പ്ലാറ്റ്‌ഫോമുകള്‍ ജനങ്ങളുടെ ജീവിക്കാനുള്ള അവകാശം ഹനിക്കുകയാണെന്നും ഹര്‍ജിയില്‍ പറയുന്നു.

Content Highlights: PIL in SC says OTT platforms abusing right to expression