രക്ഷപ്പെടുത്തിയ വനപാലകന്റെ കാലില്‍ തുമ്പിക്കൈ കൊണ്ട് ചുറ്റിപ്പിടിച്ച് നന്ദിയും സ്‌നേഹവും പ്രകടിപ്പിക്കുന്ന കുട്ടിയാന... കാഴ്ചക്കാരുടെ കണ്ണും മനസ്സും നിറയ്ക്കുകയാണ് സമൂഹമാധ്യമങ്ങളില്‍ പ്രചരിക്കുന്ന ഒരു വീഡിയോ. തമിഴ്‌നാട്ടിലെ വനമേഖലയില്‍ നിന്നുള്ള വീഡിയോ ഐഎഫ്എസ് ഓഫീസറായ പര്‍വീണ്‍ കസ്വാന്‍ ആണ് ട്വിറ്ററില്‍ പങ്കുവെച്ചത്.

പരിക്കേറ്റ് വനത്തില്‍ ഒറ്റപ്പെട്ടു കഴിയുകയായിരുന്ന കുട്ടിയാനയെ തമിഴ്‌നാട് വനപാലക സംഘമാണ് അമ്മയാനയുടെ അടുത്തെത്തിച്ചത്. അതിനിടെയാണ് അടുത്ത് നില്‍ക്കുന്ന വനപാലകന്റെ കാലില്‍ കുട്ടിയാന തുമ്പിക്കൈകൊണ്ട് ചുറ്റിപ്പിടിക്കുന്നത്. ഉദ്യോഗസ്ഥന്‍ സ്‌നേഹത്തോടെ കുട്ടിയാനയെ നോക്കുന്നതും ചിത്രത്തില്‍ കാണാം. ഫോട്ടോ ഇതുവരെ ആയിരത്തിലേറെപ്പേര്‍ റിട്വീറ്റ് ചെയ്തുകഴിഞ്ഞു. യഥാര്‍ഥ സ്‌നേഹം എന്നാണ് ചിലര്‍ ചിത്രത്തിന് കമന്റ് ചെയ്തത്.

Love has no language. A baby elephant hugging a forest officer. The team rescued this calf & reunited with mother. pic.twitter.com/BM66tGrhFA