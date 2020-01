ന്യൂഡല്‍ഹി: രാജ്യത്തെ ഒറ്റുകാരെ വെടിവെക്കൂ എന്ന കേന്ദ്രമന്ത്രി അനുരാഗ് ഠാക്കൂറിന്റെ വിവാദപ്രസ്താവനയ്ക്ക് മറുപടിയുമായി അസാദുദ്ദീന്‍ ഒവൈസി.

'ഞാന്‍ നിങ്ങളെ വെല്ലുവിളിക്കുന്നു, എന്നെ വെടിവെച്ചു കൊല്ലാനായി നിങ്ങള്‍ തന്നെ ഒരു സ്ഥലം നിശ്ചയിക്കൂ, ഞാന്‍ വരാം. നിങ്ങളുടെ പ്രസ്താവനകള്‍ ഒരിക്കലും എന്നെ ഭയപ്പെടുത്തില്ല. കാരണം ഞങ്ങളുടെ അമ്മമാരും സഹോദരിമാരും രാജ്യത്തെ സംരക്ഷിക്കാനായി തെരുവിലിറങ്ങിയിരിക്കുകയാണ്.' - ഒവൈസി പറഞ്ഞു.

കഴിഞ്ഞ ദിവസം ന്യൂഡല്‍ഹി നിയമസഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് റാലില്‍ വെച്ചാണ് വിവാദ പ്രസ്താവനയുമായി കേന്ദ്ര ധനകാര്യ സഹമന്ത്രി അനുരാഗ് ഠാക്കൂര്‍ രംഗത്തെത്തിയത്. രാജ്യത്തെ ഒറ്റുകാരെ വെടിവെക്കൂ എന്ന് ആഹ്വാനം ചെയ്യുകയും പ്രവര്‍ത്തകരെ കൊണ്ട് അനുരാഗ് മുദ്രവാക്യം ഏറ്റുവിളിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു. ഇതിന്റെ വീഡിയോ സാമൂഹിക മാധ്യമങ്ങളില്‍ പ്രചരിക്കുന്നുണ്ട്.

അതേസമയം, അനുരാഗിന്റെ പ്രസ്താവന തിരഞ്ഞെടുപ്പ് പെരുമാറ്റച്ചട്ടം ലംഘിക്കുന്നതാണെന്നും വ്യാഴാഴ്ച ഉച്ചയ്ക്ക് മുമ്പ് അനുരാഗില്‍ നിന്ന് വിശദീകരണം നല്‍കാന്‍ ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുള്ളതായും തിരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷന്‍ പറഞ്ഞു.

