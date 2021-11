മൂന്ന് കരിമൂര്‍ഖന്മാര്‍. അവ മരത്തില്‍ ചുറ്റിപ്പിണഞ്ഞും പത്തിവിരിച്ചും കിടക്കുന്നു. സാമൂഹികമാധ്യമങ്ങളില്‍ വൈറലായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു ഫോട്ടോ സീരിസിനെ കുറിച്ചാണ് പറഞ്ഞുവരുന്നത്.

മഹാരാഷ്ട്രയിലെ അമരാവതി ജില്ലയിലെ ഹരിസാല്‍ വനത്തില്‍നിന്നുള്ളവയാണ് ഈ ചിത്രങ്ങള്‍. ഇന്ത്യന്‍ വൈല്‍ഡ് ലൈഫ് എന്ന ഫെയ്‌സ്ബുക്ക് പേജില്‍ രാജേന്ദ്ര സെമാല്‍ക്കര്‍ എന്നയാളാണ്‌ ഈ ചിത്രങ്ങള്‍ പങ്കുവെച്ചിട്ടുള്ളത്.

പാമ്പുകളെ രക്ഷപ്പെടുത്തി കാട്ടില്‍ വിട്ടതിനു ശേഷമുള്ളതാണ് ചിത്രങ്ങളെന്നാണ് വിവരം. വന്യജീവികളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിവരങ്ങള്‍ പങ്കുവെക്കുന്നതില്‍ പ്രശസ്തനായ ഐ.എഫ്.എസ്. ഓഫീസര്‍ സുശാന്ത നന്ദയും മൂര്‍ഖന്മാരുടെ ചിത്രം പങ്കുവെച്ചിട്ടുണ്ട്.

Blessings...

When three cobras bless you at the same time.

🎬:Rajendra Semalkar. pic.twitter.com/EZCQTumTwT — Susanta Nanda IFS (@susantananda3) November 16, 2021

