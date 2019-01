മോദി കുംഭമേളയില്‍ പങ്കെടുത്ത്

ഗംഗാസ്‌നാനം നടത്തുവെന്ന

തരത്തില്‍ പ്രചരിക്കുന്ന ചിത്രം

ന്യൂഡല്‍ഹി: മോദിയുടെ കുംഭമേള സ്‌നാനമെന്ന പ്രചാരണം പൊളിച്ച് സോഷ്യല്‍ മീഡിയ. പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി ഉത്തര്‍പ്രദേശിലെ പ്രയാഗ്‌രാജില്‍ നടക്കുന്ന അര്‍ധ കുംഭമേളയില്‍ പങ്കെടുത്ത് ഗംഗാ സ്‌നാനം നടത്തിയെന്ന രീതിയില്‍ വ്യാപകമായി സമൂഹമാധ്യമങ്ങളില്‍ ചിത്രങ്ങള്‍ പ്രചരിക്കുന്നുണ്ട്. 'വി സപ്പോര്‍ട്ട് നാഷണലിസം' എന്ന ഫെയ്‌സ്ബുക്ക് പേജാണ് ഈ ചിത്രങ്ങള്‍ പോസ്റ്റ് ചെയ്തത്. ഇവര്‍ ഇട്ട ചിത്രങ്ങള്‍ക്ക് വലിയ സ്വീകാര്യതയാണ് മോദി ആരാധകരില്‍ നിന്ന് ലഭിച്ചത്. നിരവധി ഫെയ്‌സ്ബുക്ക് പേജുകളും വ്യക്തികളും ഈ പോസ്റ്റ് ഷെയര്‍ ചെയ്യുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.

എന്നാല്‍ യാഥാര്‍ഥ്യമെന്തെന്നാല്‍ പ്രയാഗ് രാജില്‍ നടക്കുന്ന അര്‍ധകുംഭമേളയില്‍ ഇതുവരെ പ്രധാനമന്ത്രി പങ്കെടുത്ത് ഗംഗാസ്‌നാനം നടത്തിയിട്ടില്ല എന്നതാണ്. മോദി ഗംഗാസ്‌നാനം നടത്തുന്നുവെന്ന അവകാശവാദവുമായി പ്രചരിക്കുന്ന ദൃശ്യം പക്ഷെ 2004ല്‍ എടുത്തതാണ്. പക്ഷെ അത് കുംഭമേളയില്‍ പങ്കെടുത്തതല്ല, 2004 ല്‍ മധ്യപ്രദേശിലെ ഉജ്ജയ്‌നിയില്‍ നടന്ന ഉജ്ജയ്ന്‍ സിംഹസ്ഥ എന്ന ഹിന്ദു ആഘോഷത്തില്‍ പങ്കെടുത്ത മോദിയുടെ ചിത്രങ്ങളാണ് പ്രയാഗ്‌രാജിലെ കുംഭമേളയില്‍ പങ്കെടുക്കുന്നതെന്ന തരത്തില്‍ പ്രചരിക്കുന്നത്. 12 വര്‍ഷത്തിലൊരിക്കല്‍ ഉജ്ജയ്‌നിയിലെ ശിപ്ര നദീതീരത്താണ് സിംഹസ്ഥ ആഘോഷങ്ങള്‍ നടക്കുക.

ഗൂഗിള്‍ റിവേഴ്‌സ് ഇമേജ് വഴി തിരഞ്ഞപ്പോള്‍ ലഭിച്ച വാര്‍ത്തയുടെ സ്‌ക്രീന്‍ ഷോട്ട്

മോദി ഗുജറാത്ത് മുഖ്യമന്ത്രിയായിരിക്കെയാണ് ഈ ആഘോഷത്തില്‍ പങ്കെടുത്തത്. ഗൂഗിളിന്റെ റിവേഴ്‌സ് ഇമേജ് സെര്‍ച്ച് എന്ന സംവിധാനം ഉപയോഗിച്ചാണ് മോദിയുടെ കുംഭമേള സ്‌നാനം ടെക്കികള്‍ പൊളിച്ചടുക്കിയത്. ഉത്തര്‍പ്രദേശില്‍ ബിജെപിയെ തറപറ്റിക്കാന്‍ പ്രതിപക്ഷ കക്ഷികള്‍ കൈകോര്‍ക്കുന്ന വാര്‍ത്തകള്‍ വരുന്നതിനിടെയാണ് മോദിയുടെ കുംഭമേള സ്‌നാനം വലിയതോതില്‍ പ്രചരിച്ചത്.

