ന്യൂഡല്‍ഹി: കോവിഡ് കാലത്ത് അടുത്ത തിരഞ്ഞെടുപ്പ് ലക്ഷ്യമിട്ട് ബിജെപി സംഘടിപ്പിച്ച വെര്‍ച്വല്‍ റാലിയുടെ ബംഗാളിലെ ചിത്രം വിമര്‍ശനങ്ങള്‍ക്ക് വഴിതുറന്നു. ബംഗാളിലെ വിദൂര ഗ്രാമത്തില്‍ തീര്‍ത്തും സാധാരണക്കാരായവര്‍ അമിത്ഷായുടെ പ്രസംഗം ടി.വി സ്‌ക്രീനില്‍ കാണുന്ന ചിത്രമാണ് വിമര്‍ശനങ്ങള്‍ക്ക് വഴിതുറന്നത്.

ഉംപുന്‍ ചുഴലിക്കാറ്റ്, കോവിഡ്-19 എന്നീ പ്രതിസന്ധിയേ തുടര്‍ന്ന് ജനങ്ങള്‍ ദുരിതത്തില്‍ കഴിയുമ്പോള്‍ ഇത്തരമൊരു സന്നാഹവുമായി ബിജെപി ഇറങ്ങിയതാണ് വിമര്‍ശനങ്ങള്‍ക്ക് കാരണം. ബിജെപി ദേശീയ ജനറല്‍ സെക്രട്ടറി ബി.എല്‍. സന്തോഷാണ് ചിത്രം ട്വീറ്റ് ചെയ്തത്.

People in remote villages of West Bengal listening to @AmitShah during #BJPJanSamvad . This is the reach @BJP4Bengal has achieved thru’ relentless pursuit for last 5 years . People want better days . pic.twitter.com/hBpzysKDNU