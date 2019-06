ന്യൂഡല്‍ഹി: പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദിയുടെ സത്യപ്രതിജ്ഞാ ചടങ്ങ് ടിവിയില്‍ വീക്ഷിക്കുന്ന മുന്‍ അമേരിക്കന്‍ പ്രസിഡന്റ് ബരാക്ക് ഒബാമയുടെ ചിത്രം കുറച്ചു ദിവസങ്ങളായി സോഷ്യല്‍ മീഡിയയില്‍ വൈറലാണ്. എന്നാല്‍ ഫോട്ടോഷോപ്പില്‍ വ്യാജമായി നിര്‍മിച്ച ഫോട്ടോയാണിതെന്നാണ് ഇപ്പോള്‍ പുറത്തുവന്ന റിപ്പോര്‍ട്ടുകള്‍.

2019ലെ ലോക്‌സഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പിലെ വിജയത്തിനു ശേഷം രണ്ടാം തവണയും പ്രധാനമന്ത്രിയായി മോദി സത്യപ്രതിജ്ഞ ചെയ്യുന്ന ദൃശ്യങ്ങള്‍ ടെലിവിഷനില്‍ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒബാമയുടെ ചിത്രമാണ് പ്രചരിച്ചിരുന്നത്. 'ഇതാണ് മോദിയുടെ ശക്തി. അമേരിക്കയില്‍ ഒബാമ പോലും മോദിയുടെ സത്യപ്രതിജ്ഞാ ചടങ്ങ് കാണുന്നു'- എന്ന അടിക്കുറിപ്പോടെയാണ് ചിത്രം പോസ്റ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ടത്. മയ് 30ന് ആണ് ചിത്രം പോസ്റ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ടത്. മുന്നൂറിലേറെത്തവണ ഇത് ഷെയര്‍ ചെയ്യപ്പെട്ടു.

യഥാര്‍ഥത്തില്‍ ഈ ചിത്രം ന്യൂയോര്‍ക്ക് ടൈംസ് പത്രത്തിന്റെ ഫോട്ടോഗ്രാഫര്‍ ഡൗഗ് മില്‍സ് എടുത്തതാണ്. അദ്ദേഹം ഇത് 2014 ജൂണ്‍ 26ന് തന്റെ വെരിഫൈഡ് ട്വിറ്റര്‍ അക്കൗണ്ടില്‍ പോസ്റ്റ് ചെയ്യുകയും ചെയ്തിരുന്നു. 'മിനാപോളിസിലേയ്ക്കുള്ള യാത്രയ്ക്കിടയില്‍ എയര്‍ഫോഴ്‌സ് വണ്‍ വിമാനത്തില്‍ വെച്ച് പ്രസിഡന്റ് ഒബാമ യുഎസ്എ-ജര്‍മനി ലോകകപ്പ് മത്സരം കാണുന്നു' എന്ന അടിക്കുറിപ്പോടെയായിരുന്നു അദ്ദേഹം ഫോട്ടോ പോസ്റ്റ് ചെയ്തത്.

President Obama watches the USA vs Germany World Cup game aboard Air Force One enroute to Minneapolis. #worldcup pic.twitter.com/wfuJvb6hoI