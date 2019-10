ശ്രീനഗർ : ജമ്മു കശ്മീരില്‍ പോസ്റ്റ് പെയ്ഡ് മൊബൈല്‍ സേവനങ്ങള്‍ പുനഃസ്ഥാപിച്ചതിന് തൊട്ടുപിന്നാലെ വിവാദ പരാമര്‍ശവുമായി കശ്മീര്‍ ഗവര്‍ണ്ണര്‍. ഫോണ്‍ലൈനുകള്‍ കശ്മീരികള്‍ക്ക് പ്രധാനപ്പെട്ടതായിരുന്നില്ലെന്നും അത് ഉപയോഗിച്ചിരുന്നത് തീവ്രവാദികളായിരുന്നുവെന്നുമാണ് ജമ്മു കശ്മീര്‍ ഗവര്‍ണ്ണര്‍ സത്യ പാല്‍ മാലിക് പറഞ്ഞത്. തിങ്കളാഴ്ച പൊതുചടങ്ങില്‍ സംസാരിക്കുകായയിരുന്നു അദ്ദേഹം.

'ഞങ്ങള്‍ക്ക് ടെലിഫോണുകള്‍ നിര്‍ബന്ധമല്ല, പക്ഷെ നാട്ടുകാരുടെ ജീവനാണ് ഞങ്ങള്‍ പ്രാധാന്യം കല്‍പിക്കുന്നത്. മുമ്പും ആളുകള്‍ ടെലിഫോണ്‍ ഇല്ലാതെ ജീവിച്ചിട്ടുണ്ട്. നിങ്ങള്‍ മനസ്സിലാക്കണം തീവ്രവാദികള്‍ സംഘടിക്കാനാണ് ഇത് ഉപയോഗിക്കുന്നത്' - ഗവര്‍ണ്ണര്‍ കൂട്ടിച്ചേര്‍ത്തു.

ഓഗസ്റ്റ് അഞ്ചിന് ടെലഫോണ്‍ ഉള്‍പ്പടെയുള്ള ആശയവിനിമയ സംവിധാനങ്ങലെല്ലാം വിഛേദിച്ച ശേഷം ഇന്നാണ് ജമ്മുകശ്മീരില്‍ പോസ്റ്റ്പെയ്ഡ് സര്‍വ്വീസ് പുനഃസ്ഥാപിക്കുന്നത്. ഇന്റര്‍നെറ്റ് സേവനവും താമസിയാതെ പുനഃസ്ഥാപിക്കുമെന്ന് ഗവര്‍ണ്ണര്‍ അറിയിച്ചു.

40 ലക്ഷം പോസ്റ്റ്‌പെയ്ഡ് കണക്ഷനുകളാണ് തിങ്കളാഴ്ച ഉച്ച മുതല്‍ പ്രവര്‍ത്തിച്ചു തുടങ്ങിയത്.

