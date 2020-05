മുംബൈ: ആരോഗ്യസേതു ആപ്പിന്റെ മാതൃകയിലുള്ള വ്യാജ ആപ്പുകള്‍ വഴിയുള്ള ഓണ്‍ലൈന്‍ സാമ്പത്തിക തട്ടിപ്പുകള്‍ വര്‍ധിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് ഇന്ത്യ സൈബര്‍ സെക്യൂരിറ്റി ഏജന്‍സിയുടെ മുന്നറിയിപ്പ്. തട്ടിപ്പിന് ഇരയാകാതിരിക്കാന്‍ നിങ്ങള്‍ ഉപയോഗിക്കുന്ന ആപ്ലിക്കേഷന്‍ ഔദ്യോഗികമാണോ എന്ന് ആദ്യം തിരിച്ചറിയണമെന്നും വിദഗ്ധര്‍ മുന്നറിയിപ്പ് നല്‍കുന്നു.

കോവിഡ് മഹാമാരിക്കാലത്ത് ഇന്റര്‍നെറ്റ് ഉപയോഗം വര്‍ധിച്ചിരിക്കുന്നു, ആളുകള്‍ പുതിയ ഇന്റര്‍നെറ്റ് സേവനങ്ങള്‍ തേടി പോവുന്നു, ഇത് മുതലെടുത്താണ് ഓണ്‍ലൈന്‍ തട്ടിപ്പുകളും വര്‍ധിച്ചിരിക്കുന്നത്. വ്യാജ ആപ്ലിക്കേഷനുകള്‍ മുഖേനെ സാമ്പത്തിക വിവരങ്ങളടക്കമുള്ള കാര്യങ്ങള്‍ ചോര്‍ത്തുകയാണ്(ഫിഷിങ്)ചെയ്യുന്നത്.

ആരോഗ്യസേതുവിന് പുറമേ ലോകാരോഗ്യസംഘടനയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ഡിജിറ്റല്‍ പ്ലാറ്റ്ഫോമുകളും ജനപ്രിയ വീഡിയോ കോണ്‍ഫറന്‍സിങിനുപയോഗിക്കുന്ന സൂം, ഗൂഗിള്‍ മീറ്റ്, തുടങ്ങിയവയുടെ വ്യാജ ആപ്ലിക്കേഷനുകള്‍ തട്ടിപ്പ് സംഘം ഫിഷിങ്ങിനായി പ്രയോജനപ്പെടുത്തുന്നുവെന്ന് ഏജന്‍സി പറയുന്നു.

കോവിഡ് പ്രതിരോധിക്കാനുള്ള ടിപ്പുകള്‍, വാക്സിന്‍, റിലീഫ് പാക്കേജ്, ധനസഹായം, സംഭാവന, തുടങ്ങിയ ലിങ്കുകള്‍ ഉപയോക്താക്കള്‍ക്ക് അയച്ചുകൊടുത്തുള്ള തട്ടിപ്പുകളില്‍ വര്‍ധനവുണ്ടായതയാണ് റിപ്പോര്‍ട്ട്.

ഇത്തരം തട്ടിപ്പുകള്‍ തിരിച്ചറിയുന്നതിനായി നിങ്ങള്‍ ഉപയോഗിക്കുന്ന ആപ്ലിക്കേഷന്‍ ഔദ്യോഗികമാണോ എന്ന് ആദ്യ തിരിച്ചറിയണമെന്ന് സൈബര്‍ സെക്യൂരിറ്റി വിദഗ്ധര്‍ പറയുന്നു. ഡൊമെയിന്‍ നെയിം,ആപ്ലിക്കേഷന്റെ പേരിലുള്ള അക്ഷരതെറ്റുകള്‍ എന്നിവ ശ്രദ്ധിക്കാം. സംശയം തോന്നുന്ന മെസേജുകള്‍ക്കും ഇ മെയിലുകള്‍ക്കും പ്രതികരിക്കാതിരിക്കുക, ആപ്ലിക്കേഷനുകള്‍ ആവശ്യപ്പെടുന്ന വ്യക്തിഗത വിവരങ്ങള്‍ പങ്കുവെയ്ക്കാതിരിക്കുക തുടങ്ങിയ മുന്‍കരുതലുകള്‍ സ്വീകരിക്കണമെന്നും സൈബര്‍ സെക്യൂരിറ്റി ഏജന്‍സി പറയുന്നു.

