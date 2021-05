വാഷിങ്ടണ്‍: ഫൈസര്‍-ബയോണ്‍ടെക്ക് കോവിഡ് 19 വാക്‌സിന്‍ റഫ്രിജറേറ്ററില്‍ ഒരുമാസംവരെ സൂക്ഷിക്കാമെന്ന് യുഎസ് ഫുഡ് ആന്‍ഡ് ഡ്രഗ് അഡ്മിനിസ്‌ട്രേഷന്‍. ഫൈസര്‍ സമര്‍പ്പിച്ച വിവരങ്ങള്‍ അവലോകനം ചെയ്തതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് തീരുമാനം.

2-8 ഡിഗ്രി സെല്‍ഷ്യസില്‍ റെഫ്രിജറേറ്ററില്‍ വാക്‌സിന്‍ വയലുകള്‍ ഒരുമാസം വരെ സൂക്ഷിക്കാം. നേരത്തേ ഇതേ താപനിലയില്‍ അഞ്ചുദിവസം സൂക്ഷിക്കുന്നതിന് മാത്രമാണ് അനുമതി നല്‍കിയിരുന്നത്.

ഒരുമാസം വരെ സൂക്ഷിക്കാമെന്ന പുതിയ തീരുമാനം കൂടുതല്‍ പേർക്ക് വാക്‌സിന്‍ ലഭ്യമാകുന്നതിന് സഹായകമാകുമെന്നാണ് അധികതര്‍ വിലയിരുത്തുന്നത്. തിങ്കളാഴ്ച യൂറോപ്യന്‍ മെഡിസിന്‍സ് ഏജന്‍സിയും വാക്‌സിന്‍ ഒരുമാസത്തോളം ഫ്രിഡ്ജില്‍ സൂക്ഷിക്കുന്നതിന് അനുമതി നല്‍കിയിരുന്നു.

വാക്‌സിന്‍ സംഭരണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വ്യവസ്ഥകളില്‍ ഫെബ്രുവരിയില്‍ തന്നെ എഫ്ഡിഎ ഇളവുവരുത്തിയിരുന്നു.

