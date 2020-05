ന്യൂഡൽഹി: ലോക്ക് ഡൗണ്‍ കാലത്തെ മുഴുവന്‍ ശമ്പളവും നല്‍കണം എന്ന കേന്ദ്ര, കേരള സര്‍ക്കാരുകളുടെ ഉത്തരവുകള്‍ ചോദ്യം ചെയ്ത് സുപ്രീം കോടതിയില്‍ ഹര്‍ജി. കേരള ചെറുകിട വ്യവസായ അസോസിയേഷന്‍ ആണ് സുപ്രീം കോടതിയില്‍ റിട്ട് ഹര്‍ജി നല്‍കിയിരിക്കുന്നത്. കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തര മന്ത്രാലയവും കേരള തൊഴില്‍ വകുപ്പും പുറത്തിറക്കിയ ഉത്തരവുകള്‍ റദ്ദാക്കണം എന്നാവശ്യപ്പെട്ടാണ് ഹര്‍ജി.

2005 ലെ ദുരന്ത നിവാരണ നിയമത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തില്‍ ആണ് കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തര സെക്രട്ടറി സ്വകാര്യ മേഖലയില്‍ ഉള്ള സ്ഥാപനങ്ങളോട് ലോക്ക് ഡൗണ്‍ കാലത്തെ മുഴുവന്‍ ശമ്പളവും നല്‍കാന്‍ നിര്‍ദേശിച്ച് കൊണ്ട് ഉത്തരവ് ഇറക്കിയത്. ഇതിന് പിന്നാലെയാണ് സംസ്ഥാന തൊഴില്‍ വകുപ്പും സമാനമായ ഉത്തരവ് പുറപ്പടിവിച്ചത്. എന്നാല്‍ ഈ ഉത്തരവുകള്‍ ഭരണഘടന വിരുദ്ധമാണെന്നാണ് സുപ്രീം കോടതിയില്‍ കേരള ചെറുകിട വ്യവസായ അസോസിയേഷന് വേണ്ടി അഭിഭാഷകന്‍ രാകേന്ദ് ബസന്ത് ഫയല്‍ ചെയ്ത ഹര്‍ജിയില്‍ ആരോപിക്കുന്നു.

സര്‍ക്കാര്‍ ജീവനക്കാര്‍ക്കാരുടെ ശമ്പളത്തിന്റെ ഒരു ഭാഗം പിന്നീട് നല്‍കാന്‍ കേരള സര്‍ക്കാര്‍ ഓര്‍ഡിനന്‍സ് ഇറക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഈ ഓര്‍ഡിനന്‍സ് നിയമവിധേയമാണെന്ന് കേരള ഹൈക്കോടതി വ്യക്തമാക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. കേന്ദ്ര സര്‍ക്കാര്‍ പാര്‍ലമെന്റ് അംഗങ്ങളുടെ ശമ്പളം 30 ശതമാനം വെട്ടി കുറയ്ക്കയും ജീവനക്കാരുടെ വര്‍ദ്ധിപ്പിച്ച ക്ഷാമ ബത്ത നല്‍കുന്നത് തടഞ്ഞ് വച്ചിരിക്കുകയും ആണെന്ന് ഹര്‍ജിയില്‍ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു. ഇത്തരം നടപടികള്‍ എടുത്തവര്‍ക്ക് എങ്ങനെയാണ് സ്വകാര്യ മേഖലയില്‍ ഉള്ളവരോട് മുഴുവന്‍ ശമ്പളവും നല്‍കാന്‍ നിര്‍ദേശിക്കാന്‍ കഴിയുക എന്നും ഹര്‍ജിയില്‍ ആരാഞ്ഞിട്ടുണ്ട്.

വിവിധ രാജ്യങ്ങളിലെ സര്‍ക്കാരുകള്‍ പ്രതിസന്ധിയിലായ ചെറുകിട ഇടത്തരം വ്യവസായങ്ങളെ സംരക്ഷിക്കാന്‍ പാക്കേജുകള്‍ പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ട്. എന്നാല്‍ ഇന്ത്യയില്‍ ഇപ്പോഴും ഒരു ഇടപെടലും സര്‍ക്കാരുകളുടെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് ഉണ്ടാകുന്നില്ലെന്നും ഹര്‍ജിക്കാര്‍ ആരോപിക്കുന്നു. ഹര്‍ജി അടുത്ത ആഴ്ച കോടതി പരിഗണിച്ചേക്കും.

