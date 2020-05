ന്യൂഡല്‍ഹി: കോവിഡിന് പിന്നാലെ ഇനി മറ്റൊരു മഹാമാരി വരുന്നത് തടയാന്‍ മാംസം ഉപേക്ഷിക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് മൃഗ സംരക്ഷണ സംഘടനയായ പെറ്റ രംഗത്ത്. പെറ്റയുടെ ഇന്ത്യന്‍ ഘടകമാണ് ഇത്തരമൊരു ആഹ്വാനവുമായി രംഗത്ത് വന്നിരിക്കുന്നത്. ജന്തുലോകത്തിന്റെ അതിര്‍വരമ്പുകള്‍ ഭേദിച്ച് കൊറോണ വൈറസ് മനുഷ്യരിലേക്ക് എത്തിയത് ചൈനയിലെ വെറ്റ് മാര്‍ക്കറ്റുകളില്‍ നിന്നാണെന്നാണ് പരക്കെ വിശ്വസിക്കപ്പെടുന്നതെന്നും പെറ്റ- ഇന്ത്യയുടെ പ്രസ്താവനയില്‍ പറയുന്നു.

അതിനാല്‍ ഇറച്ചിയുടെ ഉപഭോഗം ഒഴിവാക്കി മറ്റൊരു മഹാമാരി ഉണ്ടാകുന്നത് തടയണമെന്നും അവര്‍ ആവശ്യപ്പെടുന്നു. ഇതിനായി പത്രമാധ്യമങ്ങളില്‍ മാംസം ഒഴിവാക്കണമെന്ന ആഹ്വാനം പെറ്റ- ഇന്ത്യ പരസ്യം ചെയ്യും. 'ഇന്ത്യ: മാംസത്തില്‍ നിന്ന് അകലാനുള്ള സമയമാണിത്' എന്നപേരിലാണ് പരസ്യങ്ങള്‍ വരിക.

ഇന്ത്യയിലെ മൃഗങ്ങളെ വില്‍ക്കുന്ന മാര്‍ക്കറ്റുകള്‍, ഫാമുകള്‍, അറവുശാലകള്‍ എന്നിവയെല്ലാം ചൈനയിലെ വെറ്റ് മാര്‍ക്കറ്റുകള്‍ പോലെ തന്നെ മലിനമാണ്. അവയുടെ നിലങ്ങള്‍ മൃഗങ്ങളുടെ രക്തം, മൂത്രം, മലം തുടങ്ങിയ മാലിന്യങ്ങളാൽ നിറഞ്ഞവയാണ്. മാസം കഴിക്കേണ്ട ആവശ്യം ആര്‍ക്കും തന്നെയില്ലെന്നും പെറ്റ പറയുന്നു.

മാംസത്തിന് വേണ്ടി മൃഗങ്ങള്‍ പീഡനങ്ങള്‍ അനുഭവിക്കുന്നത് കൊണ്ടുമാത്രമല്ല ഇത്തരമൊരു ആവശ്യം ഉന്നയിക്കുന്നത്. അതിന് മറ്റുചില കാരണങ്ങള്‍ കൂടിയുണ്ട്. ഹൃദ്രോഗം, അര്‍ബുദം, പക്ഷാഘാതം, ഉയര്‍ന്ന രക്തസമ്മര്‍ദ്ദം, പ്രമേഹം, പൊണ്ണത്തടി തുടങ്ങിയവയൊക്കെ മാംസഭക്ഷണം ഉപയോഗിക്കുന്നവര്‍ക്ക് ഉണ്ടാകാമെന്ന് പെറ്റ പറയുന്നു.

മാംസം ഒഴിവാക്കുന്നവര്‍ക്ക് വേണ്ടി വീഗന്‍(മത്സ്യമാംസവും പാൽ ഉത്പന്നങ്ങളും ഉൾപ്പെടുത്താത്ത) ഭക്ഷണ ശൈലിയിലേക്ക് മാറാന്‍ പെറ്റ സഹായിക്കുമെന്ന് സിഇഒ ആയ മണിലാല്‍ വള്ളിയാട്ട് പറയുന്നു. വീഗന്‍ സ്റ്റാര്‍ട്ടര്‍ കിറ്റുകള്‍, ടിപ്പുകള്‍, പാചക കുറിപ്പുകള്‍ എന്നിവ നല്‍കുമെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

സാര്‍സ് വൈറസ് ആയിരുന്നു ആദ്യം ചൈനീസ് വെറ്റ് മാര്‍ക്കറ്റുകളില്‍ കൂടി മനുഷ്യരിലേക്ക് എത്തിയത്. അമേരിക്കയിലെ ഫാമില്‍ കൂടി പൊട്ടിപ്പുറപ്പെട്ട സ്വൈന്‍ ഫ്‌ളു മൂലം 5,75,000 പേരാണ് മരിച്ചത്. ചിക്കന്‍ ഫാമുകളില്‍ കൂടി പടരുന്ന പക്ഷിപ്പനിക്ക് 60 ശതമാനത്തോളമാണ് മരണനിരക്ക്. പുതിയതായി റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്യപ്പെട്ട രോഗങ്ങളില്‍ 75 ശതമാനവും മൃഗങ്ങളില്‍ നിന്നാണ് മനുഷ്യരിലേക്ക് എത്തിയിട്ടുള്ളതെന്നും പെറ്റ വിശദീകരിക്കുന്നു.

