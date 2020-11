ന്യൂഡൽഹി: പെരിയ ഇരട്ടകൊലപാതക കേസിലെ സി ബി ഐ അന്വേഷണത്തിന് എതിരേ സംസ്ഥാന സര്‍ക്കാര്‍ നല്‍കിയ ഹര്‍ജി ദീപാവലി അവധിക്ക് ശേഷം പരിഗണിക്കാനായി സുപ്രീം കോടതി മാറ്റി. സി ബി ഐ യുടെ ആവശ്യം പരിഗണിച്ചാണ് കേസ് പരിഗണിക്കുന്നത് മാറ്റിയത്. ഇതിനിടെ സുപ്രീം കോടതിയിലെ ഹര്‍ജിയില്‍ തീര്‍പ്പ് ഉണ്ടാകുന്നത് വരെ ഹൈക്കോടതിയില്‍ നല്‍കിയ കോടതി അലക്ഷ്യ ഹര്‍ജിയിലെ നടപടികളുമായി മുന്നോട്ട് പോകില്ലെന്ന് ശരത്ത് ലാലിന്റെയും കൃപേഷിന്റേയും കുടുംബം സുപ്രീം കോടതിയെ അറിയിച്ചു.

സി ബി ഐ യ്ക്ക് വേണ്ടി പെരിയ കേസില്‍ ഹാജരാകുന്ന സോളിസിറ്റര്‍ ജനറല്‍ തുഷാര്‍ മേത്ത മറ്റൊരു ബെഞ്ചിന് മുമ്പാകെയുള്ള സുപ്രധാനമായ കേസിലാണ് ഇന്ന് ഹാജരായത്. ഈ സാഹചര്യത്തിലാണ് സംസ്ഥാന സര്‍ക്കാര്‍ നല്‍കിയ ഹര്‍ജി ഇന്ന് പരിഗണിക്കുന്നത് നീട്ടി വയ്ക്കണം എന്ന് സി ബി ഐ ആവശ്യപ്പെട്ടത്. കഴിഞ്ഞ ദിവസം കേസ് പരിഗണിക്കുന്നത് നീട്ടി വയ്ക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് സി ബി ഐ സുപ്രീം കോടതി രജിസ്ട്രാര്‍ക്ക് കത്ത് നല്‍കിയിരുന്നു.

സുപ്രീം കോടതിയിലെ ഹര്‍ജിയില്‍ തീര്‍പ്പ് ഉണ്ടാകുന്നത് വരെ ഹൈക്കോടതിയില്‍ ശരത്ത് ലാലിന്റെയും കൃപേഷിന്റേയും കുടുംബം ചീഫ് സെക്രട്ടറി, ഡി ജി പി തുടങ്ങിയവര്‍ക്ക് എതിരേ നല്‍കിയ കോടതി അലക്ഷ്യ ഹര്‍ജിയിലെ നടപടികള്‍ സ്റ്റേ ചെയ്യണമെന്ന് സംസ്ഥാന സര്‍ക്കാര്‍ അഭിഭാഷകര്‍ കോടതിയില്‍ ആവശ്യപ്പെട്ടു. അതേസമയം സുപ്രീം കോടതിയിലെ ഹര്‍ജിയില്‍ അന്തിമ തീര്‍പ്പ് ഉണ്ടാകുന്നത് വരെ ഹൈകോടതിയില്‍ നല്‍കിയ കോടതി അലക്ഷ്യ ഹര്‍ജിയിലെ നടപടികളുമായി മുന്നോട്ട് പോകില്ലെന്ന് ശരത്ത് ലാലിന്റെയും കൃപേഷിന്റേയും കുടുംബം സുപ്രീം കോടതിയെ അറിയിച്ചു.

സംസ്ഥാന സര്‍ക്കാരിന് വേണ്ടി മുന്‍ അഡീഷണല്‍ സോളിസിറ്റര്‍ ജനറല്‍ മനീന്ദര്‍ സിംഗ്, സ്റ്റാന്റിംഗ് കോണ്‍സല്‍ ജി പ്രകാശ് എന്നിവരാണ് ഹാജരായത്. ശരത് ലാലിന്റെയും കൃപേഷിന്റേയും കുടുംബത്തിന് വേണ്ടി സീനിയര്‍ അഭിഭാഷകന്‍ വി ഗിരി, അഭിഭാഷകന്‍ എം ആര്‍ രമേശ് ബാബു എന്നിവരും ഹാജരായി.

