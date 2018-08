വാഷിങ്ടണ്‍: ലോകപ്രശസ്ത ശീതളപാനീയ നിര്‍മാതാക്കളായ പെപ്‌സികോയുടെ സി.ഇ.ഒ സ്ഥാനത്തുനിന്ന് ഇന്ദ്ര നൂയിയെ നീക്കുന്നു. 12 വര്‍ഷം ഈ സ്ഥാനത്തു തുടര്‍ന്ന ഇന്ത്യന്‍ വംശജയായ ഇന്ദ്ര നൂയിയെ മാറ്റുന്ന വിവരം കമ്പനി തന്നെയാണ് പുറത്തുവിട്ടത്. പ്രസിഡന്റ് റാമോണ്‍ ലഗുര്‍ത്തയാകും പുതിയ സി.ഇ.ഒ.

ഫോര്‍ബ്‌സ് മാസിക തയ്യാറാക്കിയ ലോകത്തെ കരുത്തരായ വനിതകളുടെ പട്ടികയില്‍ പലതവണ ഇടം നേടിയിട്ടുണ്ട് ഇന്ദ്ര നൂയി. പെപ്‌സിക്കോ ഡയറക്ടര്‍ ബോര്‍ഡാണ് ലഗുര്‍ത്തയെ പുതിയ സി.ഇ.ഒ ആയി തിരഞ്ഞെടുത്തത്. അദ്ദേഹം ഡയറക്ടര്‍ ബോര്‍ഡ് അംഗവുമാകും.

1994ലാണ് ഇന്ദ്ര നൂയി പെപ്‌സിക്കോയില്‍ ചെരുന്നത്. അവര്‍ കമ്പനിയില്‍ 24 വര്‍ഷം തികച്ചതിന്റെ പിറ്റേദിവസം സ്ഥാനമൊഴിയും. 2006ലാണ് ഇന്ദ്ര നൂയി സി.ഇ.ഒ ആയി സ്ഥാനമേറ്റത്. കമ്പനിയുടെ ചെയര്‍പേഴ്‌സണായി അവര്‍ 2019 വരെ തുടരും. ഇന്ത്യയില്‍ ജനിച്ചു വളര്‍ന്ന താന്‍ ഇതുപോലൊരു കമ്പനിയെ മുന്നോട്ടു നയിക്കാന്‍ കഴിയുന്ന സ്ഥാനത്ത് എത്തിച്ചെരുമെന്ന് ഒരിക്കലും കരുതിയില്ല. ഇന്ന് ശക്തമായ നിലയിലാണ് പെപ്‌സിക്കോ എന്നും ഇന്ദ്ര നൂയി പറഞ്ഞു.

22 വര്‍ഷമായി പെപ്‌സികോക്ക് ഒപ്പമുള്ള ലഗുര്‍ത്തയെ കഴിഞ്ഞ സെപ്തംബറിലാണ് പ്രസിഡന്റായി തിരഞ്ഞെടുത്തത്. കമ്പനിയെ മറ്റ് ഉന്നത ഉദ്യോഗസ്ഥര്‍ക്ക് സ്ഥാനമാറ്റമൊന്നുമില്ലെന്നും കമ്പനി അറിയിച്ചു. പ്രഖ്യാപനം വന്നയുടന്‍ പെപ്‌സികോയുടെ ഓഹരികള്‍ക്ക് നേരിയ ഇടിവ് സംഭവിച്ചതായി സി.എന്‍.ബി.സി റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്തു.

