ബെംഗളൂരു : ഹോം ക്വാറന്റൈന്‍ സ്റ്റാമ്പ് ധരിച്ചവര്‍ പൊതു സ്ഥലങ്ങള്‍ സന്ദര്‍ശിക്കുന്നതായി കണ്ടെത്തിയാല്‍ അറസ്റ്റ് ചെയ്യുമെന്ന് ബെംഗളൂരു സിറ്റി പോലീസ് കമ്മീഷണര്‍ ഭാസ്‌കര്‍ റാവു. 500 പേരെയാണ് ബെംഗളൂരുവില്‍ വീട്ടില്‍ നിരീക്ഷണത്തില്‍ കഴിയുന്നതിനായി സ്റ്റാമ്പ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്.

ക്വാറന്റൈന്‍ സ്റ്റാമ്പ് ധരിച്ച പലരും ബിഎംടിസി (ബെംഗളൂരു മെട്രോപൊളിറ്റന്‍ ട്രാന്‍സ്‌പോര്‍ട്ട് കോര്‍പ്പറേഷന്‍) ബസില്‍ സഞ്ചരിക്കുന്നതായും റെസ്റ്റോറന്റുകളില്‍ പോകുന്നതായും വിവരം ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്.

ഇത്തരക്കാരെ ശ്രദ്ധയില്‍പ്പെട്ടാല്‍ 100 എന്ന നമ്പറില്‍ വിളിച്ച് അറിയിക്കേണ്ടതാണ്. ഇവരെ ഉടന്‍ പോലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്ത് സര്‍ക്കാറിന്റെ പ്രത്യേക നിരീക്ഷണത്തിലാക്കുന്നതാണെന്ന് ഭാസ്‌കര്‍ റാവും പറഞ്ഞു.

14 ദിവസമാണ് വീടിനുള്ളില്‍ നിരീക്ഷണത്തില്‍ കഴിയേണ്ടത്. കര്‍ണാടകയില്‍ 26 പേര്‍ക്കാണ് കൊറോണ സ്ഥിരീകരിച്ചിരിക്കുന്നത്.

കൊറോണ വൈറസ് മുന്‍കരുതലിന്റെ ഭാഗമായി കര്‍ണാടകയിലെ എല്ലാ അതിര്‍ത്തികളും അടച്ചു. കേരള, തമിഴ്‌നാട്, ആന്ധ്രാപ്രദേശ്, മാഹരാഷ്ട്ര, ഗോവ എന്നീ സംസ്ഥാനങ്ങളുമായി പങ്കിടുന്ന അതിര്‍ത്തികളാണ് അടച്ചത്.

