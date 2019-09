ത്രിപുര: ഹിന്ദിയെ ദേശീയഭാഷയായി അംഗീകരിക്കാത്തവര്‍ രാജ്യ സ്‌നേഹമില്ലാത്തവരാണെന്ന്‌ ത്രിപുര മുഖ്യമന്ത്രി ബിപ്ലബ് കുമാര്‍ ദേബ്‌. പൊതുഭാഷയായി ഹിന്ദി വാദം ഉയര്‍ത്തിയ കേന്ദ്രആഭ്യന്തരമന്ത്രി അമിത് ഷായുടെ പ്രസ്താവന ഏറെ വിവാദങ്ങൾക്ക് വഴിവെച്ചതിന് പിന്നാലെ പ്രതികരിക്കുകയായിരുന്നു ത്രിപുര മുഖ്യമന്ത്രി.

രാജ്യത്തെ ബഹുഭൂരിപക്ഷം ജനങ്ങളും സംസാരിക്കുന്ന ഭാഷ ഹിന്ദിയാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഹിന്ദിയാണ് നമ്മുടെ ദേശീയഭാഷ. ഹിന്ദിയെ ദേശീയഭാഷയായി അംഗീകരിക്കാത്തവര്‍ രാജ്യ സ്‌നേഹമില്ലാത്തവരാണ്‌. ബ്രിട്ടീഷുകാര്‍ ഇന്ത്യ ഭരിക്കാതിരുന്നെങ്കില്‍ ഇംഗ്ലീഷ് ഭാഷ ഒരിക്കലും നമ്മുടെ ഔദ്യോഗിക സംവിധാനത്തിന്റെ ഭാഗമാകില്ലായിരുന്നു.- ബിപ്ലബ് കുമാര്‍ പറഞ്ഞു.

രാജ്യത്തിന് പൊതുവായൊരു ഭാഷവേണമെന്നും ഭൂരിപക്ഷം പേരും സംസാരിക്കുന്ന ഹിന്ദിക്ക് ഇന്ത്യയെ ഒന്നിപ്പിക്കാന്‍ കഴിയുമെന്നുമായിരുന്നു അമിഷാ അഭിപ്രായപ്പെട്ടത്. ഹിന്ദി ദിവസാചരണത്തിന്റെ ഭാഗമായുള്ള ട്വീറ്റിലാണ്‌ അമിത് ഷാ ഇക്കാര്യം വ്യക്തമാക്കിയത്.

Content Highlights: people who oppose hindi they do not love our country says Tripura CM