ഔറംഗബാദ്: മഹാരാഷ്ട്രയില്‍ ശിവസേന അധികാരത്തില്‍ എത്തുമോ എന്നകാര്യം ജനങ്ങള്‍ക്ക് വരും ദിവസങ്ങളില്‍ അറിയാന്‍ കഴിയുമെന്ന് സേനാ തലവന്‍ ഉദ്ധവ് താക്കറെ. ബിജെപിയുമായുള്ള തര്‍ക്കത്തെ തുടര്‍ന്ന് മഹാരാഷ്ട്രയിലെ സര്‍ക്കാര്‍ രൂപവത്കരണം വൈകുന്നതിനിടെയാണിത്. കനത്ത മഴയില്‍ വിളനശിച്ച കര്‍ഷകര്‍ക്ക് മഹാരാഷ്ട്രാ സര്‍ക്കാര്‍ പ്രഖ്യാപിച്ച 10,000 കോടിയുടെ പാക്കേജ് അപര്യാപ്തമാണെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

ഒക്ടോബര്‍ 21ന് നടന്ന നിയമസഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പില്‍ ബിജെപിയും ശിവസേനയും സഖ്യമായാണ് മത്സരിച്ചത്. എന്നാല്‍, മുഖ്യമന്ത്രിപദം പങ്കുവെക്കണമെന്ന ശിവസേന ആവശ്യമുന്നയിച്ചതിനെ തുടര്‍ന്ന് സര്‍ക്കാര്‍ രൂപവത്കരണം വൈകി. അതിനിടെയാണ് വരും ദിവസങ്ങളില്‍ ചിത്രം വ്യക്തമാകുമെന്ന ഉദ്ധവിന്റെ പ്രതികരണം. ഔറംഗബാദില്‍ നടത്തിയ വാര്‍ത്താ സമ്മേളനത്തിനിടെ ഇതുസംബന്ധിച്ച ചോദ്യങ്ങള്‍ മാധ്യമ പ്രവര്‍ത്തകര്‍ ആവര്‍ത്തിച്ചുവെങ്കിലും കൂടുതലൊന്നും പ്രതികരിക്കാന്‍ അദ്ദേഹം തയ്യാറായില്ല.

കര്‍ഷകര്‍ക്ക് നേരിട്ട വിളനാശം നേരിട്ട് വിലയിരുത്താനാണ് ഉദ്ധവ് ഔറംഗബാദിലെത്തിയത്. കര്‍ഷകരോട് അദ്ദേഹം സംസാരിച്ചു. കര്‍ഷകര്‍ക്കുണ്ടായ നാശനഷ്ടങ്ങള്‍ ഹെലിക്കോപ്റ്ററിലിരുന്ന് വിലയിരുത്താനാകില്ലെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. വീണ്ടും അധികാരത്തില്‍ എത്തുമെന്ന് തിരഞ്ഞെടുപ്പിന് മുമ്പുതന്നെ പ്രഖ്യാപിച്ച മഹാരാഷ്ട്രാ മുഖ്യമന്ത്രി ദേവേന്ദ്ര ഫട്‌നാവിസിനെതിരെ അദ്ദേഹം പരോക്ഷ വിമര്‍ശം ഉന്നയിച്ചുവെന്നും വാര്‍ത്താ ഏജന്‍സി റിപ്പോര്‍ട്ടു ചെയ്തു. കാലവര്‍ഷം വീണ്ടും വരുമോയെന്ന് ജനം ഭയന്നു കഴിയുകയാണെന്നായിരുന്നു ഉദ്ധവിന്റെ പരിഹാസം.

