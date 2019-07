ലഖ്‌നൗ: ബി.ജെ.പി എം.എല്‍.എക്കെതിരെയുള്ള ബലാംത്സംഗക്കേസില്‍ നിന്ന് പിന്മാറിയില്ലെങ്കില്‍ കുടുംബത്തെ മുഴുവന്‍ കള്ളക്കേസില്‍പ്പെടുത്തി ജയിലിലാക്കുമെന്ന് ചിലര്‍ ഭീഷണിപ്പെടുത്തിയതായി ഉന്നാവോ കേസിലെ പരാതിക്കാരി സുപ്രീം കോടതി ചീഫ് ജസ്റ്റിസിന് കത്തെഴുതി. തങ്ങളെ ഭീഷണിപ്പെടുത്തിയവര്‍ക്കെതിരെ നടപടിയെടുക്കണമെന്ന് ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് രഞ്ജന്‍ ഗോഗോയിക്കെഴുതിയ കത്തില്‍ പറയുന്നു. ഹിന്ദുസ്ഥാന്‍ ടൈംസാണ് പെണ്‍കുട്ടി കത്തയച്ചതായി റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്‌.

കത്തെഴുതി ദിവസങ്ങള്‍ക്കുള്ളിലാണ് ദുരൂഹ സാഹചര്യത്തില്‍ അവര്‍ സഞ്ചരിച്ച കാര്‍ അപകടത്തില്‍പ്പെടുന്നത്.

ജോലിയന്വേഷിച്ച് വീട്ടിലെത്തിയ പെണ്‍കുട്ടിയെ ബലാത്സംഗം ചെയ്തുവെന്ന് പെണ്‍കുട്ടി നല്‍കിയ പരാതിയില്‍ എം.എല്‍.എ കുല്‍ദീപ് സിംഗ് സേംഗറെ പോലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തിരുന്നു. ജയിലില്‍ ഇരുന്ന് പുറത്തുള്ള സ്വാധീനമുപയോഗിച്ച് കുടുംബത്തെ ഭീഷണിപ്പെടുത്തുകയാണെന്നാണ് പരാതിയില്‍ പറയുന്നത്. ജൂലൈ 12നാണ് പെണ്‍കുട്ടി സുപ്രീം കോടതി ചീഫ് ജസ്റ്റിസിന് കത്തെഴുതിയത്.

തൊട്ടടുത്ത ദിവസം അമ്മ പോലീസിലും പരാതി നല്‍കിയിരുന്നു. അജ്ഞാതരായ ചിലര്‍ വീട്ടിലെത്തി ഭീഷണിപ്പെടുത്തിയ രണ്ട് സംഭവങ്ങള്‍ പരാതിയില്‍ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നുണ്ട്.

രണ്ട് പരാതികളും നല്‍കി ദിവസങ്ങള്‍ക്ക് ശേഷമാണ് പെണ്‍കുട്ടിയും കുടുംബാംഗങ്ങളും സഞ്ചരിച്ച കാറില്‍ നമ്പര്‍ പ്ലേറ്റ് മറച്ചുവെച്ച ലോറി ഇടിച്ചത്. പെണ്‍കുട്ടി അതിഗുരുതരാവസ്ഥയില്‍ ചികിത്സയിലാണ്. അപകടത്തില്‍ രണ്ട് കുടുംബാംഗങ്ങള്‍ കൊല്ലപ്പെടുകയും അഭിഭാഷകന് ഗുരുതര പരിക്കേല്‍ക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.

എം.എല്‍.എക്കെതിരെ പരാതിയുമായി ഒരു വര്‍ഷത്തോളമാണ് പെണ്‍കുട്ടിയും കുടുംബാംഗങ്ങളും അലഞ്ഞത്. ഒടുവില്‍ മുഖ്യമന്ത്രി യോഗി ആദിത്യനാഥിന്റെ വസതിക്ക് മുന്നില്‍ സ്വയം തീ കൊളുത്തിയതോടെയാണ് പോലീസ് കേസ് ഗൗരവമായെടുത്തത്. തൊട്ടു പിന്നാലെ കുട്ടിയുടെ അച്ഛന് എം.എല്‍.എയുടെ സഹോദരന്റെ ക്രൂരമായ മര്‍ദനമേറ്റു. ദിവസങ്ങള്‍ക്ക് ശേഷമാണ് കേസിലെ പ്രധാന സാക്ഷി മുഹമ്മദ് യൂനുസ് കൊല്ലപ്പെടുന്നത്.

Content highlights: People came to my house and threatened to take back cases, otherwise whole family will be put in jail in fake cases Unnao survivor wrote to CJI days before accident