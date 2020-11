പട്‌ന: ബിഹാര്‍ നിയമസഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പിന്റെ രണ്ടാം ഘട്ടത്തില്‍ 94 സീറ്റുകളിലേക്ക് വോട്ടെടുപ്പ് നടക്കുന്നതിനിടയില്‍ കോണ്‍ഗ്രസ് നേതാവ് രാഹുല്‍ ഗാന്ധി തിരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രചാരണത്തിനായി സംസ്ഥാനത്തെത്തി. പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദിയെയും മുഖ്യമന്ത്രി നിതീഷ് കുമാറിനെയും കടന്നാക്രമിച്ച രാഹുല്‍ ഗാന്ധി ഇരുവരും ഒരുമിച്ച് ബിഹാറിനെ കൊള്ളയടിക്കുന്നുവെന്ന് കുറ്റപ്പെടുത്തി. അതിനാലാണ് സംസ്ഥാനത്തെ ജനങ്ങള്‍ മാറ്റത്തിനായി മനസുവച്ചിരിക്കുന്നതെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേര്‍ത്തു.

കോവിഡ് പ്രതിസന്ധി ഘട്ടത്തില്‍ ലക്ഷക്കണക്കിന് കുടിയേറ്റ തൊഴിലാളികള്‍ പട്ടിണിയും ദാഹവും അനുഭവിച്ച് കാല്‍നടയായി നാട്ടിലേക്ക് മടങ്ങിയിട്ടും പ്രധാനമന്ത്രി മോദി അവരെ സഹായിച്ചില്ലെന്ന് കത്തിഹാറില്‍ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് യോഗത്തില്‍ രാഹുല്‍ ഗാന്ധി കുറ്റപ്പെടുത്തി. കുടിയേറ്റ തൊഴിലാളികളെ കോണ്‍ഗ്രസ് പാര്‍ട്ടി പരമാവധി സഹായിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും രാഹുല്‍ ഗാന്ധി അവകാശപ്പെട്ടു.

പ്രധാനമന്ത്രി മോദിയും മുഖ്യമന്ത്രി നിതീഷ് കുമാറും ചേര്‍ന്ന് ബിഹാര്‍ കൊള്ളയടിച്ചുവെന്ന് ഗാന്ധി ആരോപിച്ചു. ജനങ്ങള്‍ അത് മനസിലാക്കുകയും മാറ്റത്തെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുകയും ചെയ്തു. മഹാസഖ്യ സര്‍ക്കാര്‍ ഏതെങ്കിലും പ്രത്യേക ജാതിയുടെയോ മതത്തിന്റെയോ സര്‍ക്കാരായിരിക്കില്ലെന്നും ഇത് മുഴുവന്‍ ബീഹാറിന്റെയും ദരിദ്രരുടെയും തൊഴിലാളികളുടെയും സര്‍ക്കാരായിരിക്കുമെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

പ്രധാനമന്ത്രിയും ബിഹാര്‍ മുഖ്യമന്ത്രിയും തങ്ങളുടെ വാഗ്ദാനങ്ങള്‍ പാലിക്കുന്നില്ലെന്നും അദ്ദേഹം ആരോപിച്ചു. ജനങ്ങള്‍ക്ക് തൊഴില്‍ നല്‍കുമെന്ന് പ്രധാനമന്ത്രി വാഗ്ദാനം ചെയ്തിരുന്നുവെങ്കിലും അതുണ്ടായില്ല. ഇന്നും സംസ്ഥാനത്ത് നിന്നുള്ള കര്‍ഷകര്‍ ഉപജീവനത്തിനായി മറ്റ് സംസ്ഥാനങ്ങളിലേക്ക് കുടിയേറേണ്ടതുണ്ടെന്നുണ്ടെന്നും അദ്ദേഹം ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചു.

