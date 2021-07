ന്യൂഡല്‍ഹി: രാജ്യത്ത് കോവിഡ് ലോക്ഡൗണ്‍ ഇളവുകള്‍ പ്രാബല്യത്തില്‍ വന്നതിനു പിന്നാലെ ഹില്‍ സ്റ്റേഷനുകളിലെ വിനോദസഞ്ചാര കേന്ദ്രങ്ങളില്‍ സഞ്ചാരികളുടെ എണ്ണം കൂടുന്നതില്‍ ആശങ്ക പ്രകടിപ്പിച്ച് കേന്ദ്ര ആരോഗ്യമന്ത്രാലയ സെക്രട്ടറി ലവ് അഗര്‍വാള്‍. രാജ്യത്ത് രണ്ടാം തരംഗം അവസാനിച്ചിട്ടില്ലെന്നും ആളുകള്‍ കോവിഡ് പ്രോട്ടോക്കോള്‍ പാലിക്കണമെന്നും അദ്ദേഹം ആവശ്യപ്പെട്ടു.

അടച്ചുപൂട്ടിയിരുന്നതിന്റെ മടുപ്പ് ഒഴിവാക്കാന്‍ ആളുകള്‍ നിരന്തരമായി യാത്ര ചെയ്യുകയാണ്. മണാലി, മുസൂരി. ഷിംല, ഡല്‍ഹി ദാദര്‍ മാര്‍ക്കറ്റ് തുടങ്ങിയ സ്ഥലങ്ങളില്‍ നിന്ന് നിരവധി ചിത്രങ്ങള്‍ പുറത്തുവരുന്നുണ്ട്. വലിയ ആള്‍കൂട്ടമാണ് പലയിടങ്ങളിലും കാണുന്നത്. അത് അപകടകരമാണ്. കോവിഡിനെതിരെ നിരന്തരമായ പോരാട്ടമാണ് നടക്കുന്നതെന്ന് ജനങ്ങള്‍ തിരിച്ചറിയേണ്ടതുണ്ട്. കൊറോണ വൈറസ് ഇല്ലാതായിട്ടില്ല. ഇപ്പോഴും അത് നമുക്ക് ചുറ്റുമുണ്ട്. അതിനെ പ്രതിരോധിക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള സമീപനമാണ് നമ്മള്‍ സ്വീകരിക്കേണ്ടതെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേര്‍ത്തു.

രാജ്യത്ത് രോഗികളുടെ എണ്ണത്തില്‍ മുപ്പത് ശതമാനത്തോളം കുറവുണ്ടായിട്ടുണ്ട്. എന്നാല്‍ മഹാരാഷ്ട്ര, തമിഴ്‌നാട്. ഒഡിഷ, ആന്ധ്രപ്രദേശ്, അരുണാചല്‍ പ്രദേശ്, ത്രിപുര, മേഘാലയ, സിക്കിം എന്നിവിടങ്ങളില്‍ കേസുകളില്‍ പത്ത് ശതമാനത്തിലധികം വര്‍ധനവുണ്ടായിട്ടുണ്ടെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേര്‍ത്തു.

