ന്യൂഡല്‍ഹി: കോവിഡ് മഹാമാരിക്കെതിരായ പോരാട്ടം വിവിധ സംസ്ഥാനങ്ങളില്‍ നടന്ന തിരഞ്ഞെടുപ്പുകളുടെ ഫലത്തില്‍ പ്രതിഫലിച്ചുവെന്ന് പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി. ജനതാ കര്‍ഫ്യൂ ഏര്‍പ്പെടുത്തിയത് മുതല്‍ ഇന്നുവരെ സ്വീകരിച്ച നടപടികള്‍ ജനം അംഗീകരിച്ചു. ഓരോ ജീവനും രക്ഷിക്കാന്‍ കഴിഞ്ഞത് ഇന്ത്യയുടെ വിജയഗാഥയായി മാറിയെന്നും ബിജെപി ആസ്ഥാനത്ത് നടന്ന വിജയാഘോഷ ചടങ്ങില്‍ സംസാരിക്കവെ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

ലോക്‌സഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് മുതല്‍ ബിജെപി മികച്ച പ്രകടനം നിലനിര്‍ത്തുന്നുവെന്നാണ് കഴിഞ്ഞ ദിവസത്തെ വിജയം തെളിയിക്കുന്നത്. തിരഞ്ഞെടുപ്പ് വന്‍ വിജയമാക്കി തീര്‍ത്തതിന് രാജ്യത്തെ മുഴുവന്‍ അഭിനന്ദിക്കുന്നു. രാജ്യത്തെ ജനങ്ങള്‍ ജനാധിപത്യം ആഘോഷിക്കുന്നുവെന്നാണ് താന്‍ കരുതുന്നത്. ജനാധിപത്യത്തിന്റെ ഉത്സവത്തില്‍ ജനങ്ങള്‍ ഉത്സാഹത്തോടെ പങ്കെടുത്തു. ചില സസ്ഥാനങ്ങളില്‍ മാത്രമാണ് തിരഞ്ഞെടുപ്പ് നടന്നത്. എന്നാല്‍ രാജ്യത്തെ എല്ലാ കണ്ണുകളും ചൊവ്വാഴ്ച രാവിലെ മുതല്‍ രാത്രി വൈകിയും ടെലിവിഷനിലും ട്വിറ്ററിലും തിരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷന്റെ വെബ് സൈറ്റിലുമായിരുന്നു. തിരഞ്ഞെടുപ്പ് വിജയങ്ങളുടെ പേരില്‍ ബിജെപി അധ്യക്ഷന്‍ ജെ.പി നഡ്ഡയെ അഭിനന്ദിക്കുന്നതായും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

കുടുംബവാഴ്ച ജനാധിപത്യത്തിന് വലിയ ഭീഷണിയാണെന്ന് രാജ്യത്തെ യുവാക്കള്‍ തിരിച്ചറിയുന്നു. ദൗര്‍ഭാഗ്യവശാല്‍ ദേശീയ തലത്തിലുള്ള ഒരു രാഷ്ട്രീയ പാര്‍ട്ടി കുടുംബാധിപത്യത്തിന്റെ വലയില്‍ വീണിരിക്കുന്നു. ഈ സാഹചര്യത്തില്‍ ബിജെപിയുടെ പ്രാധാന്യം വര്‍ധിച്ചു. 21-ാം നൂറ്റാണ്ടിലെ ഇന്ത്യയുടെ വികസനം മാത്രമാണ് തിരഞ്ഞെടുപ്പുകളില്‍ ചര്‍ച്ചയായത്- മോദി കൂട്ടിച്ചേര്‍ത്തു.

#WATCH Youth of the country today knows it very well that dynasty politics poses the biggest threat to democracy. Unfortunately, a national-level political party is caught in the web of family politics. In such a situation, the role of BJP increases even more: PM Modi pic.twitter.com/uTIZbsN0qw